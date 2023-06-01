Врач Умнов рассказал о влиянии пива на женский организм

Врач Александр Умнов рассказал, чем грозит для женщин пристрастие к пенному напитку.

По словам эксперта, у женщин при злоупотреблении пивом в два раза повышается вероятность развития рака молочных желез и репродуктивных органов. Дело в том, что пенный напиток оказывает негативное влияние на женский гормональный фон, нарушает его, из-за чего риск возникновения злокачественной опухоли резко повышается.

При употреблении пива во время беременности повышается риск потери ребенка. Изменение гормонального фона из-за пенного напитка также грозит невозможностью забеременеть, нарушением менструального цикла или полным прекращением менструации, предупредил врач.

Эксперт отметил, что женщины, которые часто пьют пиво, начинают толстеть, а их внешность со временем приобретает мужские черты, сообщает News.ru.

«Женщина теряет свою красоту, она приобретает мужеподобную внешность. У нее растет живот и исчезает линия талии; повышается растительность на теле; на лице лопаются капилляры, кожа становится вялой и дряблой; голос становится грубым, напоминает мужской», — рассказал врач.

По мнению эксперта, женщинам стоит полностью отказаться от употребления пива или пить напиток очень редко и в умеренном количестве.

Существует множество альтернатив алкогольным напиткам, которые не только вкусны, но и полезны. Например, можно приготовить холодный чай.

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