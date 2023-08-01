Врач Умнов сообщил, что не стоит есть курицу чаще трех раз в неделю в отсутствие тренировок

Медики предостерегают от чрезмерного потребления курятины без регулярных физических нагрузок. Хирург Александр Умнов назвал рекомендации по употреблению курицы и потенциальных рисках, которые связаны с ее чрезмерным употреблением.

Куриное мясо является легкоусвояемым и содержит много полезных элементов, таких как кальций, фосфор и белки, необходимые для формирования опорно-двигательного аппарата. Оно также отличается относительной безопасностью для желудочно-кишечного тракта и редко вызывает раздражение.

Хирург Умнов предостерег от закусывания водки некоторыми продуктами

Однако подчеркнул, что при отсутствии регулярных тренировок употребление курицы более трех раз в неделю не рекомендуется. Это связано с риском развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых нарушений, таких как аритмии, из-за избыточного поступления кальция.

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