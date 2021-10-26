Врачей не хватает, а лекарства есть – Депздрав о ситуации в ковидном госпитале «Изумруд»

В Департаменте здравоохранения Правительства Севастополя отреагировали на материал телеканала «НТС» и многочисленные жалобы горожан о плохом медицинском обслуживании в ковидном госпитале пансионата «Изумруд». В ведомстве признали нехватку медперсонала.

ПО ТЕМЕ: В ковидном пансионате Севастополя люди жалуются на плохое медобслуживание.

В сообщении, опубликованном на сайте Правительства города говорится, что госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом развернули в кратчайшие сроки из-за резкого ухудшения эпидситуации в Севастополе:

«В настоящее время некоторые организационные процессы продолжаются, так, до настоящего времени формируется кадровый состав».

По данным Севздрава, в госпитале работают 13 врачей, среди которых есть хирурги и реаниматологи, а также 24 медицинских сестры и 28 санитаров. Для работы с пациентами требуются терапевты. Однако «на днях» эту проблему обещают решить: несколько специалистов должны приехать в Севастополь из других городов России.

В Департаменте напомнили, что в ковидном госпитале пансионата «Изумруд» лечатся пациенты с лёгкой и среднетяжёлой формами коронавируса, а при ухудшении состояния их могут перевезти в стационар на улице Мира, 5.

Однако нехватку медикаментов в «Изумруде» руководство Департамента здравоохранения отрицает:

«В наличии постоянно есть противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики. При необходимости в госпиталь привозят дополнительные медикаменты — этот вопрос находится на контроле».

После выхода материала нашего телеканала для пациентов «Изумруда» улучшают бытовые условия. Как уточнили в ведомстве, свет и отопление в госпитале есть, а проблема с постоянным обеспечением горячей водой решается. Питание обещают сделать менее скудным.

«В связи с нареканиями пациентов на обеспечение питанием администрация городской больницы № 9 заключила договор с новым поставщиком, в меню внесены изменения», – подытожили в Севздраве.