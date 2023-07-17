Врачи перечислили овощи, в которых больше вреда, чем пользы

Овощи многие считают очень полезной едой, но с некоторыми из них нужно быть осторожнее и соблюдать меру. О том, какие овощи могут принести вред, вместо пользы, рассказали врачи.

По словам диетологов, в день человеку можно съедать 3-4 столовых ложки консервированного зеленого горошка. В случае превышения этих показателей можно заработать сильное газообразование, угнетение выработки ферментов и жировую дистрофию печени. Не рекомендован этот продукт пожилым людям, потому что в их мышцах может задерживаться пуриновая кислота, что приведет к болевым ощущениям.

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Не нужно искать только пользу и в помидорах, главной ценностью которых является ликопин. Многое зависит от того, где и в каких условиях выращены томаты. Если в теплице с химическими удобрениями, то существует риск получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также приступы заболевания могут вызвать помидоры у больных с подагрой, рассказала диетолог Ирина Бородина.

В перечень овощей, которые могут быть вредными, попали также картофель, свекла, капуста и баклажаны. Но совсем отказываться от них не нужно, а в некоторых случаях следует проконсультироваться с врачом.

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