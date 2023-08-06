Врачи перечислили продукты, которые являются вредными и полезными одновременно

Часто люди отказываются от вредной пищи, чтобы сохранить здоровье, но от некоторых продуктов отказываться не нужно, даже если они кажутся вредными.

Так, по словам врачей, сливочное масло содержит витамины, необходимые для работы организма. Но употреблять его нужно с умом: рекомендуемая норма — 30 граммов в день. Некоторым людям с заболеваниями желчевыводящих путей стоит воздержаться от масла.

Кофе может повысить концентрацию внимания и уменьшить риск некоторых заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, если его употреблять с умеренностью. Но людям с изжогой или непереносимостью кофе следует воздержаться от него.

Как бороться с аллергией на еду?

Молоко полезно благодаря содержанию белков и микроэлементов, но польза его спорна. Также важно ограничить потребление молочных продуктов из-за возможного ожирения и заболеваний микрофлоры кишечника.

Красное мясо полезно из-за богатого содержания белка, витаминов и железа. Но его употребление может быть вредным для людей с проблемами кишечника или желудка.

Мед, овощи и фрукты также не являются безусловно полезными для всех. Людям с проблемами желудка и кишечника нужно быть осторожными при употреблении данных продуктов.

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