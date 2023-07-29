Врачи рассказали о пользе и вреде говяжьего мяса

Медики сообщили, что регулярное употребление говядины обеспечивает организм различными полезными веществами.

Ценность говяжьего мяса заключается в том, что данный продукт повышает защитные свойства организма, ускоряет метаболизм, укрепляет кровеносные сосуды, понижает содержание холестерина и улучшает свертываемость крови.

Говяжье мясо, которое диетологи считают наиболее полезным, также очищает организм от шлаков. Некоторые сорта говядины считаются деликатесами. В нем содержатся белок, медь, железо, цинк, фосфор, калий, селен, рибофлавин, тиамин, гиацинт, витамины В12, В6, А и С.

Говядина подходит большему количеству людей. Употребление в пищу говяжьего мяса благотворно влияет на эмоциональное и физическое самочувствие, пищеварительную систему и иммунную систему.

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Но бесконтрольное потребление блюд из говяжьего мяса может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также избыток данного продукта в рационе повышает риск возникновения онкологии. Чрезмерное употребление говядины чревато ожирением и возникновением аллергических реакций. Также из-за большого количества съеденного говяжьего мяса может быть нарушена работа ЖКТ.

Суточная норма говядины для взрослого человека составляет от 150 до 200 граммов. Говядину нужно употреблять вместе с другими продуктами, чтобы повысить ее эффективность.

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