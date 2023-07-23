Врачи сообщили опасные последствия переизбытка соли в организме человека

Медики рассказали всю правду о соли чем ее можно заменить.

По словам врачей, соль повышает вкус пищи, а содержащийся в ней натрий необходим для поддержания объема жидкости.

После проведенного исследования было выявлено, что ограничение натрия у пациентов с сердечной недостаточностью приводит к более высокому риску сердечно-сосудистых недугов. Кроме того

нехватка натрия грозит обезвоживанием и высокой потливостью.

При этом, излишнее потребление соли приносит еще больше неприятностей для организма.

Опасно: пять главных признаков переизбытка соли в организме

Врач Кутушов посоветовал в сутки употреблять не более 5-6 граммов соли. К тому же нужно понимать, что покупные продукты также содержат в себе соль. Особенно переизбыток соли вреден

для гипертоников, сердечников и беременных.

Чрезмерное потребление соли грозит такими последствиями, как отеки, большая нагрузка на сердце, повышенное давление, головная боль, проблемы с суставами, плохой вывод мочевой кислоты и камни в почках.

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