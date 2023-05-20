Вредно ли есть виноград с косточками? Ответила врач

Врач-диетолог Маргарита Королева объяснила, вредят ли виноградные косточки организму.

По словам эксперта, тем, у кого здоровый желудочно-кишечный тракт, употребление винограда вместе с косточками не приносит вреда.

Диетолог пояснила, что если количество винограда небольшое и его хочется съесть быстро, то ничего опасного не произойдет: если у человека здоровый кишечник, то проблем не будет.

«Косточка — это тоже растительная клетчатка. Она достаточно грубая и будет стимулировать работу кишечника, поддержит его перистальтику и естественную детоксикацию», — отметила эксперт.

В беседе с порталом «Москва 24» Маргарита Королева добавила, что есть виноград с косточками можно не всем. В некоторых случаях лучше отказаться от употребления такого продукта, так как это может усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем.

«Речь идет про обострения, острые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это, например, дивертикулит (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике), когда косточки и скорлупки любого происхождения противопоказаны человеку», — резюмировала диетолог.

Сочный спелый виноград многие любят есть в свежем виде. Однако он также гармонично дополняет мясные блюда, входит в состав легких салатов и закусок, его маринуют, готовят с ним десерты и выпечку. Новые сочетания могут приятно удивить.

Ранее редакция «Едим Дома» поделилась 10 лучшими рецептами блюд с добавлением винограда.