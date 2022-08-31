Вредно ли ГБО для двигателя

С момента появления газобаллонного оборудования в среде автолюбителей ведутся нескончаемые споры по поводу того, насколько оно вредно для двигателя автомобиля. Одни утверждают, что экономия с помощью установки ГБО не обоснована, так как из-за использования газа элементы ДВС изнашиваются быстрее. Другие уверены, что бензин наносит деталям гораздо больший вред. Расставить все точки над «і» в этом вопросе должны специалисты, которые верят не мифам, а фактам. Рассмотрим самые распространенные заблуждения и попытаемся опровергнуть их.

Проблемы с выбором масла

В сети Интернет можно встретить рекомендации подбирать для двигателя, работающего на газе, специальное масло. Аргументируется это тем, что обычное масло не сможет обеспечить качественную смазку при высоких температурах. Действительно, при нарушении правил монтажа и настройки ГБО подобные проблемы могут возникнуть. Если же установкой оборудования занимались профессионалы, например, как: https://farre.com.ua/install/, то качество смазки будет оставаться высоким даже при условии обычного масла.

Газ портит клапана

Основой для появления этого мифа является более высокая, по сравнению с бензином, температура горения газовоздушной смеси. По мнению некоторых «экспертов», это может стать причиной быстрого прогорания клапанов. На самом деле на этот фактор влияет вовсе не вид топлива, а его качество. Использование излишне насыщенной смеси, в которой наблюдается переизбыток газа, способствует преждевременному прогару деталей системы. Бедная смесь существенно повышает риск просадки клапанов. Кроме этого, к преждевременному прогоранию клапана приводят ошибки при регулировке зазора, из-за которых деталь прилегает к седлу недостаточно плотно.

«Сушка» двигателя

О том, что газ «сушит» двигатель, написано немало. Причиной этого называют тот факт, что бензин имеет жидкое состояние, а газ – сухое. Как результат, в двигателе, работающем на экстремальных режимах, ухудшается качество смазки и повышается износ трущихся элементов. Как утверждают специалисты, и в этом случае все неоднозначно. Дело в том, что бензин, впрыскиваемый в цилиндр, смывает часть масла с поверхностей, в то время как газ не оказывает на смазку никакого воздействия. Кроме этого, в составе газовоздушной смеси отсутствуют смолы, которые способствуют загрязнению свечей и образованию отложений на элементах ДВС.

Итак, как показывает детальное изучение степени негативного воздействия ГБО на двигатель, никаких проблем при его установке возникнуть не должно. Главное условие – правильный выбор оборудования и сервиса, специалисты которого выполнят монтаж и настройку с четким соблюдением регламента.