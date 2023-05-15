Временный вид на жительство в Парагвае: как получить, сроки, расценки и нововведения

В настоящее время все больше иностранцев выбирают Парагвай в качестве места для временного проживания. Это связано с удобным географическим расположением, благоприятным климатом, доступностью иностранных языков, а также простыми и понятными процедурами получения временного вида на жительство (ВНЖ).

Что такое временный вид на жительство в Парагвае?

Временный вид на жительство – это документ, который даёт иностранцу право на легальное проживание в Парагвае на определённый период времени. Обычно срок действия ВНЖ составляет до двух лет.

Временный вид на жительство в Парагвае может быть получен при наличии законных оснований. Это могут быть работа, учеба, бизнес или семейные обстоятельства.

Как получить временный вид на жительство в Парагвае?

Для получения временного вид на жительство в Парагвае необходимо выполнить определённые условия и предоставить соответствующие документы.

Процедура получения ВНЖ в Парагвае относительно проста и не требует особых усилий. Все необходимые документы можно подготовить заранее и затем подать их в соответствующие органы.

Для получения ВНЖ необходимо выполнить следующие шаги:

Получить справку о несудимости из своей страны происхождения и из стран, в которых проживал более 6 месяцев. Предоставить свидетельство о рождении, справку с места работы, движение денежных средств, свидетельство о браке Предоставить фотографии. Собрать все документы, заверить их у нотариуса и перевести на испанский язык. Подать заявление в соответствующие органы.

Какие преимущества предоставляет временный вид на жительство в Парагвае?

После получения временного вида на жительство, иностранный гражданин имеет право на получение удостоверения личности и на все льготы, которые предоставляются местным жителям. В том числе на использование медицинских услуг, образовательных программ и других социальных программ.

Срок временного пребывания в Парагвае может быть продлен, если иностранец желает продолжить проживание в стране после окончания срока действия ВНЖ. Для продления ВНЖ необходимо предоставить дополнительные документы и выполнить все требования, установленные законодательством Парагвая.

В целом, процедура получения временного вида на жительство в Парагвае относительно проста и не вызывает особых трудностей. Главное – соблюдать все требования и предоставить необходимые документы.

Что необходимо знать об изменениях в законодательстве Парагвая?

С 2022 года правительство Парагвая внесло ряд изменений в законодательство, касающееся получения временного вида на жительство. В частности, были введены новые тарифы на оформление временного и постоянного проживания, а также повышены штрафные санкции за невыполнение ряда обязательных условий.

Постоянное место жительства, включая изменение категории, теперь стоит 2 452 225 гуарани, что соответствует примерно $360 по текущему курсу. Временное проживание в соответствии с Законом 6984/2022, включая временное проживание и изменение категории, также стоит 2 452 225 гуарани, что также равняется примерно $360. Временное проживание по Соглашению МЕРКОСУР, включая изменение категории, теперь стоит 1 961 780 гуарани, что равняется примерно $288.

Помимо этого, за истечение срока временного пребывания теперь предусмотрен штраф в размере 588 534 гуарани (примерно $86), а за отсутствие регистрации при въезде в страну – также 588 534 гуарани.

Эти изменения были внесены в целях обеспечения безопасности граждан и экономического благополучия страны

Выводы

Временный вид на жительство в Парагвае предоставляет иностранным гражданам возможность легального проживания в стране на определенный срок. Процедура получения ВНЖ относительно проста и не требует особых усилий, если все необходимые документы предоставлены в полном объеме.

Однако, необходимо помнить, что существуют определенные правила и условия, которые необходимо соблюдать для того, чтобы оставаться легальным жителем Парагвая. Также стоит учитывать изменения в законодательстве, которые могут повлиять на процедуру получения ВНЖ и на условия его действия.

В целом, если выполнить все требования и предоставить все необходимые документы, получение временного вида на жительство в Парагвае не вызовет особых трудностей. Это откроет доступ к множеству возможностей и привилегий, которые предоставляются местным жителям, в том числе на использование медицинских услуг, образовательных программ и других социальных программ.