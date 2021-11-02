Все, что вы хотели бы знать о двери: ширина, высота и дверная рама

Уже на этапе планирования и проектирования стоит задуматься о том, какие двери мы хотим — стандартные одностворчатые, двухстворчатые или даже раздвижные? На рынке есть много решений, которые сделают наш интерьер функциональным, и нам не нужно бояться, например, столкновения между дверью и другими арендаторами. Дизайнеры также очень рады реализовать проекты по индивидуальным заказам, благодаря которым у нас могут быть двери на заказ. Наиболее желательными решениями являются расширение верхних скоб рамы двери, которое оптически увеличивает высоту двери. Для этого мы используем стандартную высоту монтажного отверстия без необходимости его увеличения. Другим решением, за исключением стандартного предложения, является дверь высотой до 3 метров.

Такие двери также изготавливаются в варианте без верхней балки рамы с крылом до потолка. Другим решением является застройка всей стены панелями, соединенными с дверью. Двери могут иметь как стандартную высоту, так и более высокую, в зависимости от креативности дизайнера аранжировки.

Наконец, стоит помнить еще одну вещь — если между покупателем и продавцом нет проблем и полной ясности — обратите внимание на словарный запас. Стоит использовать такие названия, как: размеры дверных проемов, размеры дверных коробок и размеры дверного полотна.