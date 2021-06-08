Все для маникюра и не только

Хороший маникюр — это конкретно то, чего удостаиваются наши ручки, которые бесперерывно трудятся над решением наших повседневных задач. Однако по каким признакам определить качество выполненного маникюра? Сегодня я вам об этом расскажу! Кстати, о видах маникюра можно узнать на сайте https://nailsmania.ua/.

Маникюр уже давно перестал быть для девушек чем-то феноменальным. Но из-за чего то результат такой процедуры у всех различный. И то, что ваша подруга, например, считает впечатляющим маникюром, для вас схоже на работу любителя ногтевой сферы.

Наличие множества дипломов на поверхности стены, к большому сожалению, тоже не считается гарантией хорошего маникюра, хотя, разумеется, и значительно увеличивает шансы на это.

Сегодня я с вами поделюсь маленькими деталями, благодаря которым вы сумеете в последующем честно оценить работу вашего мастера.

Подбор вида маникюра

Опытный специалист всегда начнет собственную работу с анализирования. Ведь достаточно главное сформироваться с подходящим только вам видом маникюра. И роль «осведомителя» в этом случае сыграет ваша кожа. Если кожа и кутикула сухие – маникюр аппаратного типа вам помогут! А если кожа достаточно увлажненная – стоит выбрать в пользу обрезного, или маникюра европейского варианта. А вот маникюр аппаратного типа я вам в этом случае делать не рекомендую, просто так как в данном нет необходимости.

Процесс снятия гель-лака

С популярностью аппаратного маникюра, многие специалисты немножко «расслабились», и для снимания гель-лака очень часто и очень часто применяют фрезер. Да, так на самом деле легче и быстрее, и нередко даже сами клиенты просят снять покрытие именно аналогичным образом, для того, чтоб сэкономить время. Но лучше всего, конкретный гель-лак, в зависимости от состава, должен сниматься при помощи подходящей конкретно для него жидкости. Неверное снятие опасно ухудшением состояния ногтей.

Дезинфекция инструментов

Я считаю, что процесс маникюра обязан быть не только приятным времяпровождением, но и неопасным для здоровья событием. И здесь на первоначальный план выходит стерилизация инструментов.

Продезинфицированный инструментальный набор должен находиться в особенном контейнере, или в специализированных крафт-пакетах для стерилизации, которые нельзя применять еще раз.

Вы должны иметь в виду, что для высококачественной дезинфекции инструментов требуется очень долгое время. Если профессионал при вас протерла, использованные идущим до этого клиентом, инструменты мокрой салфеточкой, и немножко брызнула дезинфицирующим раствором – убегайте от подобного мастера как можно скорее!