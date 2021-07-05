Все для сада и огорода. Электрические рубанки Bosch

Современное строительство невозможно без использования ручного строительного инструмента. Из наиболее часто используемых можно назвать ручные электрифицированные дисковые или цепные пилы, электрорубанки, электродрели, перфораторы и т.д. При ремонте собственного дома часто возникает необходимость в дополнительной обработке деревянных поверхностей. Лучшим помощником в этом деле может стать электро рубанок Бош. Его характеристики способны повлиять не только на качество обрабатываемых изделий, но и на скорость выполнения работы. Именно поэтому необходимо выбирать инструмент, который оптимально подойдет для решения ваших задач.

Любой инструмент разделяется по группам. Группы различаются как по качеству изготовления инструмента так и по цене. Наиболее качественным и дорогим инструментом считается профессиональный. Далее идет полупрофессиональный. И самый дешевый и наименее надежный — любительский. Рассмотрим особенности каждой группы электрического ручного инструмента.

Профессиональный инструмент — выполняется из наиболее качественных материалов, имеет достаточный запас мощности двигателя, и стоит соответственно дорого, или очень дорого.

Полупрофессиональный инструмент — выполняется из разных композитных материалов. Например в бензопилах используются высокопрочные пластики для устройства картера, тогда как в профессиональном инструменте картер изготовляют из дюрали или алюминия. Стоимость такого инструмента немного ниже.

Любительский электроинструмент — это наименее надежный. Он не предназначен для продолжительной работы, а рассчитывается для домашнего использования. Изготовляется из пластика. Даже шестеренки в любительских шуруповертах пластиковые. Они не годятся для продолжительной работы, а только для того чтобы дома завернуть несколько шурупов раз в неделю.

Запас прочности электродвигателя понятие относительное для всех видов инструмента. Например профессиональный инструмент может работать целый день без отдыха. Полупрофессиональный — 3 часа и требует перерыва на 30-40 мин для охлаждения. Любительский работает 30-60мин и требует отдыха на 10-30 мин иначе может перегореть.

Основным показателем производительности электрорубанка является мощность двигателя. От нее зависит скорость работы прибора, толщина снимаемой стружки и время непрерывной работы. Для использования в частных целях подойдет инструмент с мощностью от 550 до 2200 Вт.

Для обработки поверхности используются специальные ножи. Они работают от барабана, который вращается под воздействием энергии, поступающей от двигателя. Чаще всего, применяется два ножа, форма которых зависит от модели электрорубанка. Более практичными считаются спиральные ножи, которые, в отличие от прямых, обеспечивают более гладкую и ровную обработку деталей. В качестве материала при изготовлении ножей используют карбид вольфрама или закаленную сталь. Ширина ножей непосредственно влияет на ширину стружки.

Важным элементом электрорубанка является подошва. Она состоит из передней и задней части, между которыми имеется просвет. Передняя часть может регулироваться по высоте, обеспечивая лучшее скольжение инструмента по поверхности. При этом задняя часть остается неподвижной. Подошва производится из алюминиевого сплава. На переднюю часть наносятся V-образные канавки, с помощью которых производится снятие фаски.

Электрорубанок может иметь одну или две рукоятки. Модели с двумя рукоятками более удобны в эксплуатации. С помощью передней рукоятки можно направлять инструмент, а использование задней позволяет увеличивать силу хода.

Для исключения налипания стружки на ножах используется система отвода. Через специальный выводящий канал стружка выбрасывается наружу. Для ее сбора можно использовать съемные мешки или внешний пылеотсос.

Выбирая электрорубанок, не забудьте обратить внимание на длину сетевого шнура. Кроме того, в комплекте с инструментом могут идти дополнительные ножи разных размеров или другие полезные аксессуары.