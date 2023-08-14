Все гости выпрашивали рецепт. Простой салат за 5 минут: настолько вкусный, что на столе не останется

Салаты были в истории человечества довольно давно. Начиная с древности салаты были одним из основных яств на праздничных столах. Однако, в Древнем Риме и Греции не было сытных салатов. Люли питались лишь диетическими салатами, которые в современном мире набирают популярность.
При этом нельзя говорить о том, что сытные салаты с майонезом уходят на второй план. На празднике такие салаты являются самыми актуальными.
Сделаем простой овощной салат для летнего стола с домашним майонезом.
Ингредиенты для летнего салата:
- крабовые палочки — 200 г;
- огурец — 3 шт.;
- красная фасоль — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 200 мл;
- сахар — ч. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- лимонный сок — ч. л.;
- горчица — ½ ч. л.;
- яйцо — шт.
Приготовление летнего салата:
Нарезаем маленькими поперечными пластинками крабовые палочки, а огурцы мелким кубиком. Смешиваем огурцы с крабовыми палочками в салатнике вместе с красной фасолью.
Пропускаем через пресс пару зубчиков чеснока в салат. В отдельной таре смешиваем растительное масло с солью, сахаром, лимонным соком и горчицей.
Разбиваем в растительное масло яйцо, опускаем на яйцо погружной блендер и взбиваем минуту. Полученным майонезом заправляем салат, тщательно перемешиваем.
В итоге мы имеем вкусный летний салат со свежими огурцами и крабовыми палочками. Рекомендуется делать салат с домашним майонезом.