Все гости выпрашивали рецепт. Простой салат за 5 минут: настолько вкусный, что на столе не останется

Салаты были в истории человечества довольно давно. Начиная с древности салаты были одним из основных яств на праздничных столах. Однако, в Древнем Риме и Греции не было сытных салатов. Люли питались лишь диетическими салатами, которые в современном мире набирают популярность.

При этом нельзя говорить о том, что сытные салаты с майонезом уходят на второй план. На празднике такие салаты являются самыми актуальными.

Сделаем простой овощной салат для летнего стола с домашним майонезом.

Ингредиенты для летнего салата:

крабовые палочки — 200 г;

огурец — 3 шт.;

красная фасоль — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 200 мл;

сахар — ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.;

лимонный сок — ч. л.;

горчица — ½ ч. л.;

яйцо — шт.

Приготовление летнего салата:

Нарезаем маленькими поперечными пластинками крабовые палочки, а огурцы мелким кубиком. Смешиваем огурцы с крабовыми палочками в салатнике вместе с красной фасолью.

Пропускаем через пресс пару зубчиков чеснока в салат. В отдельной таре смешиваем растительное масло с солью, сахаром, лимонным соком и горчицей.

Разбиваем в растительное масло яйцо, опускаем на яйцо погружной блендер и взбиваем минуту. Полученным майонезом заправляем салат, тщательно перемешиваем.

В итоге мы имеем вкусный летний салат со свежими огурцами и крабовыми палочками. Рекомендуется делать салат с домашним майонезом.