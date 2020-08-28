Все школы Севастополя будут обеспечивать детей горячим питанием

Фото:pikist.com

Все школы Севастополя будут готовы с 1 сентября обеспечивать учеников горячим питанием. Об этом сегодня в ходе Августовской конференции педагогических работников заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«К обеспечению школьников горячим питанием у нас все готово. Важно, что этот федеральный проект по поручению Президента Владимира Путина реализован в этом году, и не без поддержки нашей партии. Законопроект был принят своевременно. Стоит отметить, что в Севастополе школьное горячее питание было организовано и ранее. Мы его реализовали за счет своих бюджетных средств, за счет своих полномочий. Теперь важно, когда мы получили такую весомую федеральную финансовую поддержку – серьезно поработать над качеством питания. Мы провели специальный мониторинг питания. Есть разные оценки, критического ничего нет, но есть школы, в которых ситуацию необходимо улучшить. Теперь финансовое обеспечение горячего питания финансово усилено. Здесь также есть важное поручение Роспотребнадзора, чтобы питание было здоровым, полезным и качественным», – отметил Михаил Развожаев.