Рецепты Все за 10 минут: салаты с рукколой – лучшие рецепты По Admin - 6 июля, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Салат с рукколой – отличная идея для дополнения к основным блюдам. Он имеет великолепный вкус и прост в приготовлении. Обязательно попробуйте! Лето – идеальное время для легких и полезных, но все же сытных салатов. Сочетание зелени с хрустящими ингредиентами делает салаты с рукколой просто безумно вкусными. Попробуйте эти рецепты, которые подготовил 24 Канал, они ведь того стоят! Не пропустите Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Салат из рукколы и феты Время: 10 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 100 грамм руколы; – 200 грамм помидоров черри; – 170 грамм оливок; – 90 грамм очищенных семян подсолнечника; – 150 грамм сыра фета; – 3 столовые ложки оливкового масла; – специи: соль, перец, лимонный сок по вкусу. Приготовление: Рукколу тщательно вымойте и выложите в миску. Помидоры черри разрежьте пополам. Повторите ту же операцию с оливками, сыр фету нарежьте небольшими кубиками. Добавьте все ингредиенты в рукколу и семена подсолнечника. Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком. Все тщательно перемешайте. Перед подачей салат охладите в холодильнике. Салат с рукколой и грушей Время: 10 минут Порций: 4 Особый рецепт / Фото smaker Ингредиенты: – 2 груши; – 100 грамм руколы; – 100 грамм горгонзолы; – 100 грамм очищенных грецких орехов; – горсть кунжутных семян для посыпания. Для соуса: – 2 столовые ложки меда; – 1 столовая ложка горчицы; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 1 столовая ложка уксуса из виноградных косточек; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Сначала промойте рукколу, затем ее обсушите. На тарелку равномерным слоем разложите зелень. Груши помойте. Вымойте и очистите фрукт, нарежьте сыр кубиками. Выложите на рукколу. Орехи поджарьте на сухой сковороде. Приготовьте соус: соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте. Полейте салат. Сверху выложите жареные орехи. Посыпьте небольшим количеством кунжута по вкусу. Салат с рукколой и грушами готов! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Сладкий хачапури с клубникой – все будут удивленыИзысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиЗаливной пирог с луком и яйцом: всегда хорошо пропекается. Рецепт нежнейшего тестаЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхПока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусно