Все за 10 минут: салаты с рукколой – лучшие рецепты

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Салат с рукколой – отличная идея для дополнения к основным блюдам. Он имеет великолепный вкус и прост в приготовлении. Обязательно попробуйте!

Лето – идеальное время для легких и полезных, но все же сытных салатов. Сочетание зелени с хрустящими ингредиентами делает салаты с рукколой просто безумно вкусными. Попробуйте эти рецепты, которые подготовил 24 Канал, они ведь того стоят!

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Салат из рукколы и феты

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
 100 грамм руколы;
– 200 грамм помидоров черри;
– 170 грамм оливок;
– 90 грамм очищенных семян подсолнечника;
– 150 грамм сыра фета;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– специи: соль, перец, лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

  • Рукколу тщательно вымойте и выложите в миску.
  • Помидоры черри разрежьте пополам.
  • Повторите ту же операцию с оливками, сыр фету нарежьте небольшими кубиками.
  • Добавьте все ингредиенты в рукколу и семена подсолнечника.
  • Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком.
  • Все тщательно перемешайте.
  • Перед подачей салат охладите в холодильнике.

Салат с рукколой и грушей

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Особый рецепт / Фото smaker

Ингредиенты:
– 2 груши;
– 100 грамм руколы;
– 100 грамм горгонзолы;
– 100 грамм очищенных грецких орехов;
– горсть кунжутных семян для посыпания.
Для соуса:
– 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка уксуса из виноградных косточек;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • Сначала промойте рукколу, затем ее обсушите.
  • На тарелку равномерным слоем разложите зелень.
  • Груши помойте. Вымойте и очистите фрукт, нарежьте сыр кубиками.
  • Выложите на рукколу. Орехи поджарьте на сухой сковороде.
  • Приготовьте соус: соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте. Полейте салат.
  • Сверху выложите жареные орехи.
  • Посыпьте небольшим количеством кунжута по вкусу.
  • Салат с рукколой и грушами готов!

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