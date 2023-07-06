Все за 10 минут: салаты с рукколой – лучшие рецепты

Салат с рукколой – отличная идея для дополнения к основным блюдам. Он имеет великолепный вкус и прост в приготовлении. Обязательно попробуйте!

Лето – идеальное время для легких и полезных, но все же сытных салатов. Сочетание зелени с хрустящими ингредиентами делает салаты с рукколой просто безумно вкусными. Попробуйте эти рецепты, которые подготовил 24 Канал, они ведь того стоят!

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Салат из рукколы и феты

Время: 10 минут

10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 100 грамм руколы;

– 200 грамм помидоров черри;

– 170 грамм оливок;

– 90 грамм очищенных семян подсолнечника;

– 150 грамм сыра фета;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– специи: соль, перец, лимонный сок по вкусу.

Приготовление:

Рукколу тщательно вымойте и выложите в миску.

Помидоры черри разрежьте пополам.

Повторите ту же операцию с оливками, сыр фету нарежьте небольшими кубиками.

Добавьте все ингредиенты в рукколу и семена подсолнечника.

Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком.

Все тщательно перемешайте.

Перед подачей салат охладите в холодильнике.

Салат с рукколой и грушей

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Особый рецепт / Фото smaker

Ингредиенты:

– 2 груши;

– 100 грамм руколы;

– 100 грамм горгонзолы;

– 100 грамм очищенных грецких орехов;

– горсть кунжутных семян для посыпания.

Для соуса:

– 2 столовые ложки меда;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка уксуса из виноградных косточек;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: