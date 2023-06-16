Всегда буду так готовить. Огуречная закуска по Корейскому рецепту

Огурцы – крайне полезный овощ. Он помогает выводить из организма токсины, обладает желчегонным и мочегонным свойствами. А при регулярном употреблении препятствует образованию камней в почках. Огурцы можно найти в любом магазине. Блюд с огурцами огромное количество. Об одном из рецептов огуречной закуски мы расскажем.
Ингредиенты для малосольных огурцов:
- Огурцы – 600 г;
- Соль – 1/2 ч. л.;
- Укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу;
- Чеснок – 4 зубчика;
- Приправа для корейской моркови – 1/2 ч. л.;
- Растительное масло – 75 мл;
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Соус терияки – 2 ст. л.;
- Сахар – 1/3 ч. л.;
- Кунжут – 1 ч. л.
Приготовление малосольных огурцов:
Огурцы нарезаем на четыре части, добавляем к ним соль, перемешиваем.
Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарезаем. К зелени выдавливаем через пресс зубчики чеснок и добавляем приправу для корейской моркови, раскаленное растительное масло, соевый соус, соус терияки, сахар и кунжут, все перемешиваем.
Эту массу заливаем к огурцам и убираем в холодильник на 2 часа.
В итоге, данный способ приготовления в отличие от обычного позволяет придать огурчикам интересный вкус. Закуска отлично подойдет к любому блюду.