Всегда буду так готовить. Огуречная закуска по Корейскому рецепту

Огурцы – крайне полезный овощ. Он помогает выводить из организма токсины, обладает желчегонным и мочегонным свойствами. А при регулярном употреблении препятствует образованию камней в почках. Огурцы можно найти в любом магазине. Блюд с огурцами огромное количество. Об одном из рецептов огуречной закуски мы расскажем.

Ингредиенты для малосольных огурцов:

Огурцы – 600 г;

Соль – 1/2 ч. л.;

Укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу;

Чеснок – 4 зубчика;

Приправа для корейской моркови – 1/2 ч. л.;

Растительное масло – 75 мл;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Соус терияки – 2 ст. л.;

Сахар – 1/3 ч. л.;

Кунжут – 1 ч. л.

Приготовление малосольных огурцов:

Огурцы нарезаем на четыре части, добавляем к ним соль, перемешиваем.

Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарезаем. К зелени выдавливаем через пресс зубчики чеснок и добавляем приправу для корейской моркови, раскаленное растительное масло, соевый соус, соус терияки, сахар и кунжут, все перемешиваем.

Эту массу заливаем к огурцам и убираем в холодильник на 2 часа.

В итоге, данный способ приготовления в отличие от обычного позволяет придать огурчикам интересный вкус. Закуска отлично подойдет к любому блюду.