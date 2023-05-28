Всегда добавляю в окрошку 2 необычных ингредиента. Так получается насыщеннее и вкуснее: делюсь

Окрошка — это летний холодный суп, который впервые стал готовиться у восточных славян. Этот суп без кваса или кефира слегка напоминает Оливье. Однако, не стоит воспринимать сходство буквально.
Окрошка в древности не имела столь большого числа компонентов, как сейчас. Например, восточные славяне раньше не знали о картофеле и колбасе. В основном, окрошка готовилась с добавлением репы, поэтому вкус отличался.
Сейчас окрошку готовят по новому образцу. Стоит подробнее рассказать об этом.
Ингредиенты для окрошки:
- мясо отварное — 150 г;
- редис — 100 г;
- картофель вареный — 200 г;
- укроп — 80 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- сметана — 50 г;
- кефир — 300 мл.;
- вода — 350 мл;
- лимон — 1/2 шт.
Приготовление окрошки:
Необходимо мелко нашинковать укроп, можно добавить также петрушку и зеленый лук.
Зелень нужно давить толкушкой для того, чтобы выделился сок.
Не забываем солить зеленый лук и укроп.
С огурца убираем шкурку, нарезаем вместе с редисом небольшими тонкими брусочками. Картофель очищаем от кожуры и нарезаем маленькими кубиками. ⅓ картофеля нарезать не нужно.
Нарезаем маленьким кубиком отварные яйца, выкладываем вместе с картофелем, зеленью, редисом и огурцом в миску. Также в чашу к овощам кладем мясо, заливаем сметаной и кефиром.
Я всегда добавляю эти 2 ингредиента: заливаю окрошку холодной водой и добавляю сок лимона.
Тщательно всё перемешиваем и даём настояться в холодильнике.
Окрошка получается очень вкусная и насыщенная.
Солить и перчить окрошку нужно по своему вкусу.