Всегда добавляю в окрошку 2 необычных ингредиента. Так получается насыщеннее и вкуснее: делюсь

Окрошка — это летний холодный суп, который впервые стал готовиться у восточных славян. Этот суп без кваса или кефира слегка напоминает Оливье. Однако, не стоит воспринимать сходство буквально.

Окрошка в древности не имела столь большого числа компонентов, как сейчас. Например, восточные славяне раньше не знали о картофеле и колбасе. В основном, окрошка готовилась с добавлением репы, поэтому вкус отличался.

Сейчас окрошку готовят по новому образцу. Стоит подробнее рассказать об этом.

Ингредиенты для окрошки:

мясо отварное — 150 г;

редис — 100 г;

картофель вареный — 200 г;

укроп — 80 г;

яйца вареные — 2 шт.;

сметана — 50 г;

кефир — 300 мл.;

вода — 350 мл;

лимон — 1/2 шт.

Приготовление окрошки:

Необходимо мелко нашинковать укроп, можно добавить также петрушку и зеленый лук.

Зелень нужно давить толкушкой для того, чтобы выделился сок.

Не забываем солить зеленый лук и укроп.

С огурца убираем шкурку, нарезаем вместе с редисом небольшими тонкими брусочками. Картофель очищаем от кожуры и нарезаем маленькими кубиками. ⅓ картофеля нарезать не нужно.

Нарезаем маленьким кубиком отварные яйца, выкладываем вместе с картофелем, зеленью, редисом и огурцом в миску. Также в чашу к овощам кладем мясо, заливаем сметаной и кефиром.

Я всегда добавляю эти 2 ингредиента: заливаю окрошку холодной водой и добавляю сок лимона.

Тщательно всё перемешиваем и даём настояться в холодильнике.

Окрошка получается очень вкусная и насыщенная.

Солить и перчить окрошку нужно по своему вкусу.