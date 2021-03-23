Всегда на страже: севастопольская Росгвардия отмечает 5-летие с момента создания

5 апреля Росгвардия отметит 5-летие со дня своего образования. В 2016 году Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной службы войск Национальной гвардии России. В преддверии праздничной даты в Управлении координации деятельности подразделений Росгвардии по Севастополю прошла пресс-конференция, в которой руководство ведомства подвело итоги первой пятилетки работы силовой структуры.

ВИТАЛИЙ БАХАРЕВ, начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе: «За 5 лет проведена огромная работа. И любая силовая структура, которая создаётся – она формируется не сразу. Войска Национальной гвардии были созданы из подразделений Внутренних войск, подразделений ОМОН, СОБР, Управления вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. На настоящий момент за эти 5 лет все задачи, которые были возложены на подразделения Росгвардии выполнены в полном объёме».

Особым достижением руководство севастопольской Росгвардии считает тот факт, что за эти годы не было ни одной потери среди личного состава Управления. Сотрудники выполнили множество боевых и служебных задач не только в Севастополе, но и на территории Южного федерального округа и Северного Кавказа. Кроме того, в нашем городе одними из первых появились так называемые тревожные кнопки в общественном транспорте.

ВИТАЛИЙ БАХАРЕВ, начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе: «Мы участвуем и в охране общественного порядка, и в борьбе с терроризмом совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. У нас совместные приказы, выполняем задачи благополучно, без срывов. Что касается тревожных кнопок – действительно, эти проекты были и в Волгограде одни из первых, и в Севастополе. На данный момент сейчас Управлением вневедомственной охраны взяты под охрану 808 транспортных средств – из них 57 карет скорой медицинской помощи».

Во время пресс-конференции начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии по Севастополю Виталий Бахарев наградил двух школьников. 13 марта во время прогулки на пустыре возле улицы Руднева в Гагаринском районе ребята нашли гранату. Двое из них – Виктор Соловьев и Василий Кузьменко, увидев, что находка представляет реальную опасность, никого не подпустили к боеприпасу и вызвали по телефону правоохранителей.

ВИКТОР СОЛОВЬЕВ, ученик 5 класса школы №45: «Я очень сильно испугался так как понял, что они очень близко и рядом находились. Мне стало слишком страшно, они там ходили, я им кричал «Не ходите туда! Что вы делаете!», потому что я понимал всю серьёзность ситуации. Даже в таких гранатах могут окислится контакты и при любом толчке может взорваться она».

На место незамедлительно прибыли взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы идентифицировали находку как гранату Ф-1, которая несмотря на долгое нахождение в земле не утратила своих боевых качеств и могла взорваться от любого неосторожного движения. Юные севастопольцы получили благодарность от руководства местного Управления Росгвардии и памятные часы.