Всегда получается ароматной и хрустящей! Рецепт маринованной молодой капусты

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Капуста получила свое название благодаря Древней Греции. Дело в том, что греки называют капусту зеленой головой.

Вероятно, столь интересное и необычное название овоща связано также с греческими легендами. Исходя из мифологии, капуста появилась из пота бога Юпитера. Капли скатились на землю, где впоследствии вырос этот овощ.

Сейчас капуста используется постоянно для различных блюд. Суп и салаты кажутся намного полезнее и насыщеннее с капустными листьями.

Стоит научиться также готовить маринованную капусту, так как это блюдо тоже актуально.

Ингредиенты для маринованной капусты:

  • Капуста — 1 кг;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Сладкий перец — 1 шт.;
  • Укроп — несколько веточек.

Ингредиенты для маринада:

  • Вода — литр;
  • Соль — 1.5 ст. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Растительное масло — 3 ст. л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лимонный сок — 2 ст. л.;
  • Уксус 9% — 3 ст. л.;
  • Семена кориандра — 0.5 ч. л.;
  • Лавровый лист — 3 шт.;
  • Перец горошек — 20 шт.;
  • Укроп — несколько веточек.

Приготовление маринованной капусты:

В кастрюлю наливаем холодную воду, высыпаем в нее соль, сахарный песок. Вливаем в воду для маринада растительное масло, выкладываем зубчики чеснока.

Также в маринад выливаем уксус и лимонный сок, выкладываем семена кориандра, перец горошком, лавровые листья и укроп. Пока вода на среднем огне под крышкой закипает, нарезаем на крупные кусочки очищенный перец и капусту.

В банку выкладываем на дно пару зубчиков чеснока и немного укропа, заполняем тару капустой и перцем на ½ часть. Выкладываем на овощи еще пару зубчиков чеснока и укроп, продолжаем заполнять банку овощами до горлышка.

После закипания варим маринад под крышкой 5 минут, а затем переливаем в банку с овощами.

Всегда получается ароматной и хрустящей! Рецепт маринованной молодой капусты

Специи, чеснок и зелень из кастрюли перекладываем ложкой в банку.

Всегда получается ароматной и хрустящей! Рецепт маринованной молодой капусты

Закрываем крышкой горячую маринованную капусту, оставляем на 8 часов в тепле.

Всегда получается ароматной и хрустящей! Рецепт маринованной молодой капусты

Получается отменная маринованная капуста. Этот рецепт отлично подходит для маринования молодой капусты.

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