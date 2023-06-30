Всегда получается ароматной и хрустящей! Рецепт маринованной молодой капусты

Капуста получила свое название благодаря Древней Греции. Дело в том, что греки называют капусту зеленой головой.
Вероятно, столь интересное и необычное название овоща связано также с греческими легендами. Исходя из мифологии, капуста появилась из пота бога Юпитера. Капли скатились на землю, где впоследствии вырос этот овощ.
Сейчас капуста используется постоянно для различных блюд. Суп и салаты кажутся намного полезнее и насыщеннее с капустными листьями.
Стоит научиться также готовить маринованную капусту, так как это блюдо тоже актуально.
Ингредиенты для маринованной капусты:
- Капуста — 1 кг;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Сладкий перец — 1 шт.;
- Укроп — несколько веточек.
Ингредиенты для маринада:
- Вода — литр;
- Соль — 1.5 ст. л.;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Растительное масло — 3 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Лимонный сок — 2 ст. л.;
- Уксус 9% — 3 ст. л.;
- Семена кориандра — 0.5 ч. л.;
- Лавровый лист — 3 шт.;
- Перец горошек — 20 шт.;
- Укроп — несколько веточек.
Приготовление маринованной капусты:
В кастрюлю наливаем холодную воду, высыпаем в нее соль, сахарный песок. Вливаем в воду для маринада растительное масло, выкладываем зубчики чеснока.
Также в маринад выливаем уксус и лимонный сок, выкладываем семена кориандра, перец горошком, лавровые листья и укроп. Пока вода на среднем огне под крышкой закипает, нарезаем на крупные кусочки очищенный перец и капусту.
В банку выкладываем на дно пару зубчиков чеснока и немного укропа, заполняем тару капустой и перцем на ½ часть. Выкладываем на овощи еще пару зубчиков чеснока и укроп, продолжаем заполнять банку овощами до горлышка.
После закипания варим маринад под крышкой 5 минут, а затем переливаем в банку с овощами.
Специи, чеснок и зелень из кастрюли перекладываем ложкой в банку.
Закрываем крышкой горячую маринованную капусту, оставляем на 8 часов в тепле.
Получается отменная маринованная капуста. Этот рецепт отлично подходит для маринования молодой капусты.