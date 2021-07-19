Всего 10% свободных коек под COVID-19 осталось в Крыму

В Крыму осталось порядка 10% свободных коек для пациентов с COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского.

У 405 человек за сутки подтвержден COVID-19 в Крыму Он отметил, что при необходимости на базе объектов здравоохранения будут открыты дополнительные места. Общий коечный фонд в РК составляет 14 тысяч мест, при этом под пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 3286 коек.

«Сейчас нагрузка до 400 человек в сутки, прежде всего нагрузка на амбулаторию и на стационар. По состоянию на сегодняшнее утро, загрузка у нас около 3000, к сожалению, коечный фонд свободный около 10 %. Но мы стараемся держать эту тонкую грань и не открывать без надобности дополнительные койки, но при этом мы готовы в случае необходимости это сделать», — подчеркнул он.