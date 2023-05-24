Рецепты Всего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей По Admin - 24 мая, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда хочется быстро перекусить, а времени и желания долго готовить нет – обратите внимание на этот рецепт салата. Он не только готовится за 15 минут, но и отлично подходит. В этом рецепте салата сочетают такие ингредиенты как курица, кукуруза, ананасы, творог. Они как будто созданы друг для друга, ведь по вкусу – это комбо. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Если вы не поклонник сладкого перца, замените его свежим огурцом или помидором. Вкус от этого не пострадает. Рецепт салата с ананасами. Время: 10 – 15 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 1 банка консервированных ананасов; – 1 банка консервированной кукурузы; – 150 граммов твердого сыра; – 1 болгарский перчик; – 3 – 4 отварных яйца; – 1 отварное куриное филе; – 2 столовые ложки майонеза; – 1/2 чайной ложки соли; – зелень. Приготовление: Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности (после кипения 5 – 7 минут). Очищаем от скорлупы и нарезаем случайными кубиками. Заранее отвариваем куриную грудку, или используем уже готовый соответствие или копченую. Нарезаем кубиками и смешиваем с яйцом. Аналогично нарезаем овощи: очищенный перец, далее ананасы, сыр натираем на терке. Смешиваем все с консервированной кукурузой, заправляем майонезом и специями. Тщательно перемешиваем салат и сразу подаем на стол со свежей зеленью. Приятного аппетита! Понравился ли наш салат? Попробуйте также приготовить сезонный салат из спаржи или клубники – три. рецепты на выбор. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Щавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныТри лучших весенних салата – лучших еще не елиБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лаваше