Всего 2 ингредиента — картошка, да чеснок. Вкусный ужин без затрат и лишних хлопот

Как правило, самая вкусная еда готовится из простых продуктов. Например, из картофеля, капусты, свинины и теста. Дело в том, что мозг воспринимает привычные продукты легче. Не нужно предостерегаться отравлений, запоминать новый вкус и составлять ассоциации.

Поэтому, к новым яствам из мидий, авокадо и прочих экзотических продуктов организм, а именно мозг, может сперва не воспринять. Лишь спустя время продукты станут вкусными для человека.

Из простых продуктов рекомендуется готовить ужин. Этот прием пищи должен быть простым и легким в приготовлении. Давайте сделаем вкусную запеченную картошку с чесноком.

Ингредиенты для запеченной картошки:

картофель — кг;

чеснок — головка;

растительное масло — 4 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление запеченной картошки:

Не нужно очищать от кожуры чеснок или картофель. Необходимо лишь тщательно промыть овощи. Если картофель крупный, то стоит нарезать его на более мелкие дольки.

Все зубчики чеснока, кроме одного, надо пропустить через пресс. В форму для запекания выкладываем картофель, посыпаем солью, специями по вкусу. К картошке добавляем чесночную массу и растительное масло.

При 180 градусах в духовке запекаем картофель до готовности.

По желанию можно добавить перед запеканием красный острый перец. Для рецепта рекомендуется использовать молодой мелкий картофель.