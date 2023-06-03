Всего 2 простых продукта в составе, а заправка вкуснее майонеза. Салат «Зелёная богиня»

Салаты являются самой разнообразной категорий кулинарных блюд. В интернет запросах со всего мира нет ни секунды, чтобы люди не запрашивали способы приготовления того или иного салата. Как правило, в статистике запросов чаще всего мелькают салаты Цезарь, Греческий и Оливье. Однако, это зависит от множества факторов. Например, в нашей стране перед Новым Годом в запросах часто возникают рецепты салата Сельдь под Шубой и Крабового.

Салаты уникальны тем, что постоянно совершенствуются. Каждый день появляются новые алгоритмы готовки данного блюда.

Мы расскажем о том, как сделать необычный салат “Зеленая богиня”.

Ингредиенты для салата “Зеленая богиня”:

капуста — 300 г;

огурец — ½ шт.;

соль — ½ ч. л.;

авокадо — шт.;

орехи грецкие — ст.л.;

кинза — пучок;

петрушка — пучок;

масло оливковое — 2 ст.л.;

сок лимона — ½ шт.;

сахар — ч.л.;

вода — 4 ст.л.

Приготовление салата “Зеленая богиня”:

Мелко шинкуем капусту, солим и обминаем руками, сохраняя хруст овоща. Очищаем огурец от кожуры, нарезаем небольшим кубиком и отправляем к нашинкованной капусте.

Мякоть авокадо извлекаем из кожуры, выкладываем в чашу блендера. К мякоти добавляем грецкие орехи, кинзу, петрушку, оливковое масло, сок лимона, сахар и воду. По вкусу можно подсолить смесь и перемолоть до состояния однородной массы.

1,5 столовой ложки с соусом достаточно для заправки салата. Перемешиваем салат с соусом из авокадо.

Данную заправку можно использовать в качестве намазки для тостов на утро.

Салат подходит для перекуса, это диетическое и полезное блюдо.