Всего 2 простых продукта в составе, а заправка вкуснее майонеза. Салат «Зелёная богиня»

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Салаты являются самой разнообразной категорий кулинарных блюд. В интернет запросах со всего мира нет ни секунды, чтобы люди не запрашивали способы приготовления того или иного салата. Как правило, в статистике запросов чаще всего мелькают салаты Цезарь, Греческий и Оливье. Однако, это зависит от множества факторов. Например, в нашей стране перед Новым Годом в запросах часто возникают рецепты салата Сельдь под Шубой и Крабового.

Салаты уникальны тем, что постоянно совершенствуются. Каждый день появляются новые алгоритмы готовки данного блюда.

Мы расскажем о том, как сделать необычный салат “Зеленая богиня”.

Ингредиенты для салата “Зеленая богиня”:

  • капуста — 300 г;
  • огурец — ½ шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • авокадо — шт.;
  • орехи грецкие — ст.л.;
  • кинза — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • масло оливковое — 2 ст.л.;
  • сок лимона — ½ шт.;
  • сахар — ч.л.;
  • вода — 4 ст.л.

Приготовление салата “Зеленая богиня”:

Мелко шинкуем капусту, солим и обминаем руками, сохраняя хруст овоща. Очищаем огурец от кожуры, нарезаем небольшим кубиком и отправляем к нашинкованной капусте.

Мякоть авокадо извлекаем из кожуры, выкладываем в чашу блендера. К мякоти добавляем грецкие орехи, кинзу, петрушку, оливковое масло, сок лимона, сахар и воду. По вкусу можно подсолить смесь и перемолоть до состояния однородной массы.

Всего 2 простых продукта в составе, а заправка вкуснее майонеза. Салат «Зелёная богиня»

1,5 столовой ложки с соусом достаточно для заправки салата. Перемешиваем салат с соусом из авокадо.

Всего 2 простых продукта в составе, а заправка вкуснее майонеза. Салат «Зелёная богиня»

Всего 2 простых продукта в составе, а заправка вкуснее майонеза. Салат «Зелёная богиня»

Данную заправку можно использовать в качестве намазки для тостов на утро.

Салат подходит для перекуса, это диетическое и полезное блюдо.

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