Всего 2 простых продукта в составе, а заправка вкуснее майонеза. Салат «Зелёная богиня»

Салаты являются самой разнообразной категорий кулинарных блюд. В интернет запросах со всего мира нет ни секунды, чтобы люди не запрашивали способы приготовления того или иного салата. Как правило, в статистике запросов чаще всего мелькают салаты Цезарь, Греческий и Оливье. Однако, это зависит от множества факторов. Например, в нашей стране перед Новым Годом в запросах часто возникают рецепты салата Сельдь под Шубой и Крабового.
Салаты уникальны тем, что постоянно совершенствуются. Каждый день появляются новые алгоритмы готовки данного блюда.
Мы расскажем о том, как сделать необычный салат “Зеленая богиня”.
Ингредиенты для салата “Зеленая богиня”:
- капуста — 300 г;
- огурец — ½ шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- авокадо — шт.;
- орехи грецкие — ст.л.;
- кинза — пучок;
- петрушка — пучок;
- масло оливковое — 2 ст.л.;
- сок лимона — ½ шт.;
- сахар — ч.л.;
- вода — 4 ст.л.
Приготовление салата “Зеленая богиня”:
Мелко шинкуем капусту, солим и обминаем руками, сохраняя хруст овоща. Очищаем огурец от кожуры, нарезаем небольшим кубиком и отправляем к нашинкованной капусте.
Мякоть авокадо извлекаем из кожуры, выкладываем в чашу блендера. К мякоти добавляем грецкие орехи, кинзу, петрушку, оливковое масло, сок лимона, сахар и воду. По вкусу можно подсолить смесь и перемолоть до состояния однородной массы.
1,5 столовой ложки с соусом достаточно для заправки салата. Перемешиваем салат с соусом из авокадо.
Данную заправку можно использовать в качестве намазки для тостов на утро.
Салат подходит для перекуса, это диетическое и полезное блюдо.