Всего 3 ингредиента: картошка, лук, яйцо. Быстрый завтрак за 5 минут

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Admin
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Завтраком сейчас является утренний не особо плотный прием пищи. Как правило, на завтрак готовят омлет, яичницу, сырники, творожную запеканку. Реже в утреннем меню можно заметить блины и драники. Однако, эти виды утренних яств весьма важны для поддержания разнообразия и правильного рациона питания.

Особое внимание в приготовлении завтраков стоит уделить драникам. Блюдо из картофеля и лука способно быть полезным и сытным.

Расскажем, как приготовить блин из картофеля и лука.

Ингредиенты для картофельного блина:

  • Картофель — 4 шт.;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Лук зеленый — 1/2 пучка;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Укроп — 1 веточка;
  • Сухой молотый чеснок — 1 ч.л.

Приготовление картофельного блина:

Шинкуем мелко зеленый лук, смешиваем с яйцом в отдельной чаше. Очищенный картофель измельчаем на крупных резцах терки. Смазываем сковороду каплей растительного масла, выкладываем ½ часть картофельной массы.

Равномерно распределяем картофель по дну. На слой картошки выливаем смесь яйца и лука, распределяем ровным слоем.

Всего 3 ингредиента: картошка, лук, яйцо. Быстрый завтрак за 5 минут

На начинку из лука и яйца выкладываем остатки картофельной массы, прижимаем к начинке, создаем плотную форму. Под крышкой на медленном огне обжариваем одну сторону картофельного блина, солим.

Всего 3 ингредиента: картошка, лук, яйцо. Быстрый завтрак за 5 минут

Спустя пару минут при помощи крышки или большой тарелки переворачиваем блин на вторую сторону, обжариваем пару минут.

Поверхность блина солим и посыпаем сушеным чесноком.

Шинкуем укроп, выкладываем на верхушку блина.

Всего 3 ингредиента: картошка, лук, яйцо. Быстрый завтрак за 5 минут

К картофельному блину можно добавить черный молотый перец. Посыпать стоит вместе с солью и сушеным чесноком.

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