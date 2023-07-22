Всего 3 ингредиента: картошка, лук, яйцо. Быстрый завтрак за 5 минут

Завтраком сейчас является утренний не особо плотный прием пищи. Как правило, на завтрак готовят омлет, яичницу, сырники, творожную запеканку. Реже в утреннем меню можно заметить блины и драники. Однако, эти виды утренних яств весьма важны для поддержания разнообразия и правильного рациона питания.

Особое внимание в приготовлении завтраков стоит уделить драникам. Блюдо из картофеля и лука способно быть полезным и сытным.

Расскажем, как приготовить блин из картофеля и лука.

Ингредиенты для картофельного блина:

Картофель — 4 шт.;

Яйца — 1 шт.;

Лук зеленый — 1/2 пучка;

Соль — ½ ч. л.;

Укроп — 1 веточка;

Сухой молотый чеснок — 1 ч.л.

Приготовление картофельного блина:

Шинкуем мелко зеленый лук, смешиваем с яйцом в отдельной чаше. Очищенный картофель измельчаем на крупных резцах терки. Смазываем сковороду каплей растительного масла, выкладываем ½ часть картофельной массы.

Равномерно распределяем картофель по дну. На слой картошки выливаем смесь яйца и лука, распределяем ровным слоем.

На начинку из лука и яйца выкладываем остатки картофельной массы, прижимаем к начинке, создаем плотную форму. Под крышкой на медленном огне обжариваем одну сторону картофельного блина, солим.

Спустя пару минут при помощи крышки или большой тарелки переворачиваем блин на вторую сторону, обжариваем пару минут.

Поверхность блина солим и посыпаем сушеным чесноком.

Шинкуем укроп, выкладываем на верхушку блина.

К картофельному блину можно добавить черный молотый перец. Посыпать стоит вместе с солью и сушеным чесноком.