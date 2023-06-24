Всего 4 ингредиента: готовлю за 5 минут. Салат «Моя прекрасная Леди»

Салаты — это весьма разноплановые блюда, которые можно приготовить из сочетания различных ингредиентов. Данное блюдо — одно из самых древних в мире. По этой причине салаты имели большой временной промежуток для модернизации.

Постепенно при приготовлении салатов стали использоваться новые продукты. Например, овощи, мясо, рыба и сыры. Позднее салаты стали заправлять соусами, маслами. Таким образом, появилось большое кулинарное направление.

Мы расскажем о том, как сделать простой салат из нескольких компонентов.

Ингредиенты для салата “Моя прекрасная Леди”:

капуста — 0,5 кочана;

кукуруза — 200 г;

колбаса копченая — 200 г;

сухарики пшеничные — 70 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль — щепотка.

Приготовление салата “Моя прекрасная Леди”:

Мелко шинкуем половину кочана капусты, заранее убираем пожухлые старые листочки. Совмещаем нашинкованную капусту с кукурузой.

Нарезаем на небольшие брусочки копченую колбасу, перекладываем в салат. Туда же кладем пшеничные сухарики.

Предпочтительно брать сухарики со вкусом сыра.

Данный салат заправляем майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Плюсом салата “Моя прекрасная Леди” является то, что ингредиенты не надо варить и жарить.

Готовится блюдо за 5-7 минут максимум.