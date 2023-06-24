Всего 4 ингредиента: готовлю за 5 минут. Салат «Моя прекрасная Леди»

Салаты — это весьма разноплановые блюда, которые можно приготовить из сочетания различных ингредиентов. Данное блюдо — одно из самых древних в мире. По этой причине салаты имели большой временной промежуток для модернизации.
Постепенно при приготовлении салатов стали использоваться новые продукты. Например, овощи, мясо, рыба и сыры. Позднее салаты стали заправлять соусами, маслами. Таким образом, появилось большое кулинарное направление.
Мы расскажем о том, как сделать простой салат из нескольких компонентов.
Ингредиенты для салата “Моя прекрасная Леди”:
- капуста — 0,5 кочана;
- кукуруза — 200 г;
- колбаса копченая — 200 г;
- сухарики пшеничные — 70 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — щепотка.
Приготовление салата “Моя прекрасная Леди”:
Мелко шинкуем половину кочана капусты, заранее убираем пожухлые старые листочки. Совмещаем нашинкованную капусту с кукурузой.
Нарезаем на небольшие брусочки копченую колбасу, перекладываем в салат. Туда же кладем пшеничные сухарики.
Предпочтительно брать сухарики со вкусом сыра.
Данный салат заправляем майонезом, солим и тщательно перемешиваем.
Плюсом салата “Моя прекрасная Леди” является то, что ингредиенты не надо варить и жарить.
Готовится блюдо за 5-7 минут максимум.