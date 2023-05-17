Всего 4 ингредиента в составе. Для этого вкусного салата всегда найдутся продукты в холодильнике

Для того, чтобы приготовить салат, не нужно много ингредиентов. Многие считают, что салаты обязательно должны состоять из большого количества компонентов. Необходимо показать гостям, что семья зажиточная и может позволить купить экзотические фрукты, разные виды мяса и рыбы.

Но, в салатах с добавлением майонеза, все ингредиенты смешиваются, что оттеняет вкус многих продуктов. Поэтому, понять вкусовые оттенки рыбы или определенного вида мяса сложно.

Иногда не стоит делать салаты сложными, долго нарезать множество компонентов для того, чтобы впечатлить гостей. Можно приготовить простой салат из бюджетных продуктов.

Ингредиенты для салата:

картофель отварной — 2 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

яйца отварные — 3 шт.;

плавленый сыр — 2 шт.;

лук зеленый — пучок;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата:

Очищаем отваренный картофель и нарезаем небольшими кубиками. Аналогичные действия применяем к отваренными вкрутую яйцам.

Маринованные огурцы можно нарезать кружочками, а плавленый сыр маленьким кубиком. Зеленый лук, петрушку и укроп нужно мелко нашинковать.

Все измельченные ингредиенты соединяем в салатнике, солим и заправляем майонезом.

Получается быстрый и простой салат на каждый день. Его можно подавать в качестве закуски или как полноценное блюдо.