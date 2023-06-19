Всего 4 простых продукта в составе. Рецепт вкусного и быстрого салата за 5 минут

Впервые о салатах стало известно человечеству в Древней Греции. Есть предположение, что история данного блюда уходит корнями в глубокую древность. То есть, до греков, салатами питались австралопитеки и питекантропы.
Теория о первых примитивных блюдах находит подтверждение в некоторых работах археологов. Иногда можно найти при раскопках смеси в глиняных тарелках, похожие на привычный современному человеку салат.
Мы расскажем о том, как можно приготовить быстрый салат из простых ингредиентов.
Ингредиенты для салата:
- Соленые огурцы — 3 шт.;
- Фасоль консервированная — 150 г;
- Морковь — шт.;
- Лук — шт.;
- Растительное масло — 4 ст.л.;
- Петрушка — пучок;
- Укроп — пучок.
Приготовление салата:
Нарезаем соленые огурцы тонкой соломкой, смешиваем с консервированной фасолью. Режем маленьким кубиком репчатый лук, очищенную морковь натираем на терке.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем морковь и лук на среднем огне 5 минут. Оставляем овощную смесь остыть, а затем добавляем к огурцам и фасоли.
Шинкуем мелко укроп и петрушку, высыпаем в салат, перемешиваем ингредиенты.
Заправлять этот салат не стоит, иначе можно лишиться пикантного вкуса. Также не советуется солить блюдо, так как в нем присутствуют соленые огурцы.