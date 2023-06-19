Всего 4 простых продукта в составе. Рецепт вкусного и быстрого салата за 5 минут

По
Admin
-
0
42

Впервые о салатах стало известно человечеству в Древней Греции. Есть предположение, что история данного блюда уходит корнями в глубокую древность. То есть, до греков, салатами питались австралопитеки и питекантропы.

Теория о первых примитивных блюдах находит подтверждение в некоторых работах археологов. Иногда можно найти при раскопках смеси в глиняных тарелках, похожие на привычный современному человеку салат.

Мы расскажем о том, как можно приготовить быстрый салат из простых ингредиентов.

Ингредиенты для салата:

  • Соленые огурцы — 3 шт.;
  • Фасоль консервированная — 150 г;
  • Морковь — шт.;
  • Лук — шт.;
  • Растительное масло — 4 ст.л.;
  • Петрушка — пучок;
  • Укроп — пучок.

Приготовление салата:

Нарезаем соленые огурцы тонкой соломкой, смешиваем с консервированной фасолью. Режем маленьким кубиком репчатый лук, очищенную морковь натираем на терке.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем морковь и лук на среднем огне 5 минут. Оставляем овощную смесь остыть, а затем добавляем к огурцам и фасоли.

Шинкуем мелко укроп и петрушку, высыпаем в салат, перемешиваем ингредиенты.

Всего 4 простых продукта в составе. Рецепт вкусного и быстрого салата за 5 минут

Всего 4 простых продукта в составе. Рецепт вкусного и быстрого салата за 5 минут

Заправлять этот салат не стоит, иначе можно лишиться пикантного вкуса. Также не советуется солить блюдо, так как в нем присутствуют соленые огурцы.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА