Всего до конца года в Севастополе отремонтируют 76 автомобильных дорог

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В Севастополе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца года должны отремонтировать 76 транспортных артерий города. Работы уже завершены на 23 объектах, в активной фазе – строительство на 33-х улицах Севастополя. На эти цели из федерального и городского бюджетов выделено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

АНАТОЛИЙ ГРИЩУК, начальник Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта Правительства Севастополя: «Из завершённых такие дороги, как Фиолентовское шоссе, проспект Героев Сталинграда. Активно ведутся работы на проспекте Античном, улице Руднева.В рамках проекта запланирован ремонт рядаподъездных дорогк медицинским, образовательным и социальным учреждениям».

Помимо замены дорожного полотна, рабочие обновляют всю инфраструктуру – устанавливают знаки, пешеходные ограждения и наносят разметку. Особое внимание уделяется улицам, которые ведут к больницам и школам. Так, новая дорога появилась возле психиатрического диспансера на Камышовом шоссе, родильного дома №2 и восьми городских школ. Кроме того, в Севастополе проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется быстрее всего в стране. В сравнении с другими регионами показатель выше среднего – 60%.

АНАТОЛИЙ ГРИЩУК, начальник Управления дорожного хозяйства Департамента транспорта Правительства Севастополя: «Стоит отметить, что уже на настоящий момент выполнено 78 миллионов квадратных метров. Это порядка 57% от общего запланированного объёма. Так вот, Севастополь – более 60% от общего объёма годовой программы. Т.е. мы идём с небольшим опережением среднероссийской статистики».

В следующем году, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 33 городские транспортные артерии.