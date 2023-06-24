Всего лишь 2 кабачка, а как вкусно. Просто натираю и запекаю: лучше чем пицца

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Рецепты из кабачков не особо сильно ценятся в нашей стране. Данный овощ имеет весьма сомнительную репутацию. Кабачки часто называют бесполезным овощем, так как он постоянно лежит в погребах до гниения.

Однако, если посмотреть в книгу с рецептами, можно найти много способов приготовления кабачков.

Как отмечают профессиональные повара, кабачки — это универсальный гарнир к мясу и рыбе. С кабачками отменно сочетается много иных яств.

Поэтому стоит научиться вкусно готовить кабачки.

Ингредиенты для кабачковых лепешек:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • зеленый лук — пучок;
  • укроп — пучок;
  • мука — 4 ст. л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Приготовление кабачковых лепешек:

Измельчаем на крупных резцах терки кабачки, данную массу отжимаем, избавляемся от сока. Если кабачки молодые, можно натирать их вместе с кожурой.

Измельчаем на терке также сыр, шинкуем мелко зеленый лук. Выкладываем сыр к кабачковой массе вместе с луком, разбиваем туда пару яиц, солим.

Шинкуем мелко укроп, выкладываем в миску с кабачковой массой. Просеиваем в миску муку с разрыхлителем, замешиваем тесто с кабачковой мякотью и сыром.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем по столовой ложке кабачкового теста. Распределяем тесто по поверхности противня, формируем толстые лепешки.

Всего лишь 2 кабачка, а как вкусно. Просто натираю и запекаю: лучше чем пицца

Выпекать лепешки требуется при 180 градусах примерно 20 минут. Также лепешки можно обжарить на сковороде при среднем огне.

Всего лишь 2 кабачка, а как вкусно. Просто натираю и запекаю: лучше чем пицца

В данной лепешке отлично подходит соус из сметаны, укропа и чеснока. Получается полезное блюдо на завтрак или перекус.

Всего лишь 2 кабачка, а как вкусно. Просто натираю и запекаю: лучше чем пицца

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