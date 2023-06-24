Всего лишь 2 кабачка, а как вкусно. Просто натираю и запекаю: лучше чем пицца

Рецепты из кабачков не особо сильно ценятся в нашей стране. Данный овощ имеет весьма сомнительную репутацию. Кабачки часто называют бесполезным овощем, так как он постоянно лежит в погребах до гниения.

Однако, если посмотреть в книгу с рецептами, можно найти много способов приготовления кабачков.

Как отмечают профессиональные повара, кабачки — это универсальный гарнир к мясу и рыбе. С кабачками отменно сочетается много иных яств.

Поэтому стоит научиться вкусно готовить кабачки.

Ингредиенты для кабачковых лепешек:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

соль — ½ ч. л.;

зеленый лук — пучок;

укроп — пучок;

мука — 4 ст. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Приготовление кабачковых лепешек:

Измельчаем на крупных резцах терки кабачки, данную массу отжимаем, избавляемся от сока. Если кабачки молодые, можно натирать их вместе с кожурой.

Измельчаем на терке также сыр, шинкуем мелко зеленый лук. Выкладываем сыр к кабачковой массе вместе с луком, разбиваем туда пару яиц, солим.

Шинкуем мелко укроп, выкладываем в миску с кабачковой массой. Просеиваем в миску муку с разрыхлителем, замешиваем тесто с кабачковой мякотью и сыром.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем по столовой ложке кабачкового теста. Распределяем тесто по поверхности противня, формируем толстые лепешки.

Выпекать лепешки требуется при 180 градусах примерно 20 минут. Также лепешки можно обжарить на сковороде при среднем огне.

В данной лепешке отлично подходит соус из сметаны, укропа и чеснока. Получается полезное блюдо на завтрак или перекус.