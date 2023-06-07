Всего три ингредиента. Простой рецепт мороженого с матча

Если не считать время на заморозку, на приготовление этого мороженого уйдет всего 10 минут.

Многие любят десерты со вкусом зеленого японского чая матча. Матча обычно продают в виде порошка, и в Японии его взбивают венчиком, чтобы приготовить тягучий освежающий напиток.

Сейчас с матча готовят латте, десерты, пирожные, блинчики и, конечно, мороженое. И его вы можете приготовить самостоятельно.

Известный фуд-блогер Елена, которая пишет под ником maslom_wgoru, поделилась рецептом этого лакомства.

Мороженое с матча

Ингредиенты:

0,5 л сливок жирностью 33%;

200 г сгущенки;

2 ч. л. порошка матча.

Все ингредиенты должны быть охлажденным. Миску охладите тоже, просто поставьте ее в морозилку на 20-30 мин. И возьмите миску с высокими бортиками, потому что, при взбивании сливки могут разлетаться во все стороны.

Перелейте сливки в холодную миску и взбивайте до загустения. Главное, не переусердствовать и не начать взбивать масло.

Понемногу добавляйте сгущенку и продолжайте взбивать. В конце добавьте порошок матча и хорошо размешайте.

Перелейте в форму и поставьте в морозилку. Замерзать мороженое будет около пяти часов. Но время зависит от мощности морозилки и размера формы. Чтобы быстрее замерзло, можно разлить в меньшие емкости.

Готовое мороженое можно полить растопленным шоколадом, украсить фруктами, или свежими ягодами. А если вам не нравится матча, то можно добавить порошок какао, ванильный экстракт, кусочки фруктов и приготовить мороженое по своему вкусу.

Если вам хочется летних десертов, то попробуйте приготовить торт «Сангрия». Это потрясающий бисквитный торт с ягодным нежным кремом. Его изюминка в том, что коржи пропитываются сладкой сангрией. А остатки всегда можно выпить со льдом и ломтиками апельсина, как ее подают в Испании.