Всего три ингредиента: самый простой рецепт клубничного мороженого

Сделать мороженое дома очень просто и этой займет буквально пять минут.

10 июня отмечался Всемирный день мороженого, а так, летом день мороженого можно отмечать каждый день. Можно купить мороженое в супермаркете, а можно приготовить самому. И это очень просто.

С клубникой такое мороженое получится еще вкуснее. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником _tanyushina_.

Приятный факт, но это мороженое, после того, как его поставят в морозилку, не нужно перемешивать. Крупинки льда, которые могут испортить вкус, в нем не образуются.

Клубничное домашнее мороженое

Ингредиенты:

400-450 сливок 33-36%;

1 банка сгущенки (360 г);

400 г клубники.

Сливки должны быть холодными. Достаньте из холодильника и взбейте в пышную массу. Клубнику переберите и очистите от хвостиков. Растолките ее в пюре, или измельчите блендером. Если хотите, можете протереть сквозь сито, чтобы избавиться от косточек.

Добавьте в сливки сгущенку и взбейте еще раз.

Добавьте в сливочную массу клубничное пюре и хорошенько перемешайте.

Разложить по формочкам или заморозьте в одном контейнере. Поставить в морозилку на 6-12 часов.

Готовое мороженое отлично набирается в шарики. И оно очень вкусное. Вместо клубники, конечно, вы можете положить в него любые другие фрукты, или ягоды. Например, чернику, или малину.

Также вы можете приготовить с клубникой вкуснейшие оладьи к завтраку. Интересно, но клубничное пюре добавляется прямо в тесто. Так что оладьи получаются нежно-розового цвета.

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