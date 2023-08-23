Всем гостям понравился больше, чем торт. Творожный пирог с крошкой: готовится проще простого

Есть предположение, что торты — это потомки сладких пирогов. Изначально никто не знал о том, что можно создавать сладкую выпечку с кремом и мягкими коржами. Люди в основном были нацелены на питательность блюд. Поэтому чаще выбирали яства из мяса, рыбы и прочих ингредиентов.

Лишь позднее народ стал уделять внимание десертам. Сахар был необходим для поддержания хорошего настроения. Позднее десерты стали зависимостью для большинства жителей земли.

Многие сладкие пироги сейчас очень сильно напоминают торты. Например, данный творожный пирог.

Ингредиенты для творожного пирога:

творог — 400 г;

сметана — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 180 г;

крахмал — 20 г;

мука — 360 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 150 г.

Приготовление творожного пирога:

В миске смешиваем сметану с творогом, высыпаем 120 грамм сахара и крахмал. Разбиваем в смесь яйца, взбиваем погружным блендером до однородной массы.

Для приготовления теста просеиваем в тару муку с разрыхлителем, солим, высыпаем 60 грамм сахара. Добавляем в муку сливочное масло, перетираем его в крошку.

Делим крошку на 6 частей, одну из них выкладываем в форму для выпекания на пергамент.

На слой из сливочного теста выкладываем ⅙ часть творожного крема, распределяем его ровным слоем.

Чередуем слои творожного крема и сливочной крошки, собираем слоеный пирог.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45 минут.

После приготовления пирог нужно остудить, например, убрать в холодильник на пару часов. Можно разнообразить рецепт, добавить в творожный крем какао или фрукты.