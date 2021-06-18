Всему Севастополю ночью отключат воду

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Сегодня ночью в Севастополе отключат воду с полуночи до 7 часов утра. О том, что такие меры могут принять рассказали во время вечернего совещания в Правительстве, окончательное решение принято властями около 21:00.

«У нас сейчас стоят 2 и 14 гидроузел — по причине того, что из Байдарской долины идет очень мутная вода. Там прямо селевые потоки такие. Пока приостановили оттуда подачу, забираем воду из подземных источников, плюс городские резервуары у нас наполнены. Возможно, в ночь приостановим подачу, чтобы не посадить водозабор. Если будет риск, что выйдет из строя очистное оборудование, мы лучше остановим подачу в город. Но утром, с 7 часов, город будет с водой», — пояснил заместитель губернатора Николай Жигулин.

Жителей Севастополя просят отнестись к этой мере с пониманием, так как поломка гидроузлов из-за низкого качества воды приведёт к гораздо большим проблемам.