Всероссийский фестиваль военных оркестров войск нацгвардии России начался в Севастополе

10 июня в Севастополе начался Четвёртый Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже – 2021». Он приурочен к празднованию Дня России и Дня основания нашего города. Чтобы выступить на фестивале, в Севастополь приехали музыканты из Симферополя, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Москвы.

На сцене летнего кинотеатра на Матросском бульваре выступает военный оркестр Симферопольского полка войск национальной гвардии России. К этому концерту музыканты подготовили тематические песни в честь празднования Дня России. Над бульваром летят любимые многими россиянами песни Василия Соловьёва-Седого «Первым делом самолёты» и «Пора в путь-дорогу», Эдуарда Артемьева «Полёт на дельтаплане».

НИКОЛАЙ ИЩЕНКО, начальник военного оркестра Симферопольского полка войск национальной гвардии России:

«У нас каждое произведение как изюминка. Вам понравится.

— Расскажите о музыкантах. Кто входит в состав оркестра?

— В состав оркестра входят все военнослужащие по контракту. Все с музыкальным образованием. Все учились в училищах, высших учебных заведениях. Также у нас два заслуженных артиста Республики Крым. Коллектив профессиональный, музыканты гибкие, стараются».

С музыкантами оркестра выступают солисты Крымской государственной филармонии из ансамбля «Джаз-рандеву». Со сцены звучат песни из известных советских фильмов и мультфильмов.

Звуки живой музыки доносятся и с балкона Драматического театра имени А. В. Луначарского. Здесь выступают музыканты военного оркестра Черноморского военно-морского училища им. П. С. Нахимова. Открытие летнего театрального сезона совпало с празднованием Дня России и Дня города.

За виртуозным выступлением музыкантов наблюдает благодарная публика.

«- Мы гуляли, пошли на звуки прекрасной музыки и успели насладиться двумя композициями.

— Было очень хорошо. Мне очень понравилась последняя композиция. Она была такой громкой.

— Что ещё понравилось, кроме этого?

— Форма. Мужчины в форме. Прямо завораживают. Замечательный оркестр. Очень было приятно и интересно послушать».

С неподдельным восторгом слушают музыкантов и в летнем кинотеатре на Матросском бульваре.

«Интересные композиции. Ностальжи. Давно уже не слышали этих песен. Нравится. Весело, задорно. Спасибо организаторам». «Мне понравилось, что репертуар не только для взрослых, но и для детей. Они узнают мелодии и тоже могут подпевать. Буквально недавно была песня из мультфильма «Бременские музыканты» «Ох рано встаёт охрана»». «- Мы любим посещать такие мероприятия всей семьёй.

— Какие композиции понравилась?

— Агутина интересная композиция была, из мультика классная. Замечательная песня Резника. Прекрасное выступление, замечательное. Хорошо, что такие концерты проводятся, очень хорошо».

В первый день фестиваля военные музыканты выступили на нескольких площадках города: оркестр штаба Приволжского округа Росгвардии – на площадке перед башней Корниловского бастиона на Малаховом кургане, оркестр штаба Центрального Оршано-Хинганского округа войск национальной гвардии России – в парке «Учкуевка», оркестр Южного округа Росгвардии из Ростова-на-Дону – в античном театре «Херсонеса Таврического». 11 июня военные музыканты сыграют на Михайловской батарее, а 12-го, в День России, по центральной улицы Севастополя пройдёт марш оркестров. Состоится концерт на площади имени П. С. Нахимова.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, Денис «Александрович, «Севинформбюро»