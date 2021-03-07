Всесезонное постельное белье «зима-лето»

Для каждого времени года нужен свой комплект постельного белья, подходящий под погоду за окном. Зимой он должен быть тёплым, хорошо защищающим от холода и поддерживающим комфортную температуру. Летом — достаточно лёгким, чтобы не перегревать спящих, и при этом воздухопроницаемым. Из-за этого для полного комфорта приходится иметь по нескольку комплектов на каждый сезон. Однако существует всесезонное постельное бельё «зима-лето», которое можно приобрести в магазине производителя АртПостель. С таким бельём спать комфортно в любую погоду и сезон.

Чем всесезонный комплект отличается от обычного?

Всё дело в особой конструкции пододеяльника. Изнутри он дополняется синтепоновой прослойкой, присоединяемой по технологии ультрастепирования. При этом методе стежки, соединяющие между собой ткани, делаются не иглой с нитью, а ультразвуком: он расплавляет нити плетения, соединяя их между собой. Ткань при этом не повреждается и её структура остаётся целостной, что положительно сказывается на долговечности — термошов нельзя распустить по всей длине, как обычную нить. На поверхности после обработки остаётся красивое «тиснение», выполняющее дополнительную декоративную функцию.

Утеплённый таким образом пододеяльник становится похож на лёгкое одеяло или плед. Летом под ним спят, не вставляя в него одеяло. Толщины синтепона хватит для комфортного сна — одеяло можно будет отложить в шкаф до зимы, когда понадобится больше тепла. Зимой же в постели с таким комплектом вы никогда не замёрзнете. Между одеялом и утеплителем создаётся дополнительный воздушный слой, за счёт которого тепло сохраняется ещё лучше.

Из каких тканей изготавливают всесезонные комплекты?

Разные виды тканей подходят для разных условий. Одни лучше пропускают воздух, другие лучше задерживают тепло, третьи более приятны на ощупь за счёт своей плотности. Так как комплект зима-лето должен быть универсальным, то и ткань для него производители подбирают универсальную. Обычно это бязь, сатин или бамбуковое полотно.

● Среди конкурентов бязь, пожалуй, самый простой, дешёвый и универсальный вариант. У неё хорошее соотношение цены и качества, она отлично держит рисунок и не раздражает кожу, так как на 100% состоит из хлопка. Пожалуй, единственный минус бязи — она немного груба на ощупь.

● Сатин — более гладкая и приятная на ощупь ткань. За счёт особого плетения с лицевой стороны сатин блестит, напоминая атлас, что придаёт ему «богатый» вид. Сатин практически не мнётся и хорошо греет. Но из-за этого многим людям летом спать под сатиновым бельём жарко. Кроме того, гладкий блестящий сатин сильно скользит.

● Бамбуковое полотно — натуральный материал. Он не скользит, хорошо «дышит» и полностью гиппоаллергенен. К относительным минусам бамбука относится только его высокую стоимость, которая может отпугнуть некоторых покупателей, но она легко компенсируется качеством материала.

Постельное бельё также изготавливают из шёлка, перкаля, поплина, жаккарда, трикотажа, тенсела и других тканей.

В чём преимущества всесезонного комплекта?

Больше места в шкафах — не нужно хранить отдельно летние и зимние наборы постельного белья. Несколько всесезонных комплектов занимают меньше места и не пылятся без дела по полгода.

Экономичность — дешевле купить два-три универсальных комплекта, чем два набора на зиму и лето соответственно.

Практичность — за счёт универсальности белья «зима-лето» можно пользоваться им чаще и эффективнее, чем обычным. Оно всегда пригодится в хозяйстве и никогда не будет лишним.

Стильность — современные комплекты выполнены в самых разных фасонах, по-настоящему украшающих спальню. Кроме того, после ультрастепа на пододеяльнике остаётся тиснёный узор, придающий постельному белью дополнительную изюминку.

Если вам нужен практичный и универсальный набор постельного белья, выбирайте комплекты «зима-лето». Максимум комфорта и уюта в любое время года — то, что нужно для качественного и здорового сна.