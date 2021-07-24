Вспененный каучук Kaiflex

Современные эффектные материалы с высокими теплофизическими и рабочими характеристиками, являются стандартом хорошего качества благодаря невысокой тепло проводимости и паропроходимости, большой технологичности монтажа, долговечности, пожарной, коррозийной, санитарной и безопасности в экологическом плане.

Отсутствие изоляции наносит гораздо выше помех, чем на первый взгляд может казаться. Очень качественная теплоизоляция Kaiflex представлена на рынке одним из ТОПовых брендов от компании "ТехИзол"

Продукты Kaiflexудачно себя зарекомендовали при применении в отопительных системах, водообеспечения и водоотвода, вентиляции и воздушного кондиционирования, холодоснабжения, шумоизоляции, звукопоглощения, в солнечных термических системах, высокотемпературных и криогенных системах, для систем с очень высокими требованиями по безопасности.

Вспененный синтетеческий каучук Kaiflex

Компания "ТехИзол" предлагает большой выбор данного бренда. Производственный цикл постоянный и применяются чистые в экологическом плане материалы, что говорит об ответственности основателей бренда и заботе о конечном покупателе. "ТехИзол" также придерживается традиции предоставлять большой сервис собственным клиентам и каждый раз развивается по направлению роста и увеличения выбора. На данный период времени, К-флекс уже смело завоевал европейские рынки благодаря собственным свойствам.

Главные свойства вспененного каучука Kaiflex:

Большая сфера использования – допускается применять в отопительных и системах вентиляции, в холодильных оборудованиях, в системах кондиционирования и вентиляции. Вариант выбора желаемого цвета: черный и серый цвета в наличии. Применение в различных по диапазону рабочих температурах: от -200 до 115°С. Большой коэффициент теплопроводимости. Черный и серый материалы выделяются между собой, что предоставляет право выбора самого оптимального. Черный вспененный каучук обладает показателем более 7000, а серый более 5000. Отсутствие фреона в материале. Принадлежность к группе горения Г1. Предлагаемый выбор может быть представлен в виде обычного листа, самоклеющегося листа, листа с фольгой и самоклеем. Большая линейка бренда: K-flex st, K-flex st duct, K-flex st frigo, K-flex eco, K-flex solar ht, K-flex air.

Компания "ТехИзол" считается эталоном хорошего качества на рынке материалов для изоляционных работ, что определяет ее как мирового лидера в изготовлении каучуковой изоляции для накопления энергии.