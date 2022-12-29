Встреча в аэропорту Рима и частные трансферы

Просто заполните форму, чтобы забронировать трансфер из аэропорта Рима из международного аэропорта Фьюмчино FCO или аэропорта Чампионо CIA, чтобы прибыть в ваш отель в центре города или в другое место, например круизный терминал Чивитавеккья, морские порты Неаполя, Ливорно или Салерно. Вам может быть интересно заказать групповой трансфер на микроавтобусе или автобусе с водителем, чтобы добраться до живописного побережья Амальфи, в Позитано с прекрасным видом на море или посетить знаменитую виллу Андриана в Тиволи, Чинкве-Терре или винодельни в Тоскане. Мы доставим вас в любую точку Италии.

Собираетесь осмотреть достопримечательности Рима, увидеть знаменитый Колизей и просто насладиться атмосферой города? Тогда вам нужен транспорт, с помощью которого вы легко передвигаетесь по городу. Можно вызвать такси или заказать обычную машину; однако это может доставить немало хлопот, поскольку таксисты берут большие суммы денег с людей, не знающих местных цен. Если вы едете на машине, вам может быть неудобно посещать достопримечательности, потому что вы можете ориентироваться в городе. Трансфер из аэропорта Рима – решение этой проблемы – заказать услуги шофера с личным водителем. Вы заказываете его заранее к выбранному часу, когда вас нужно куда-то отвезти. Данную услугу предоставляют транспортные компании. Кстати, он стал очень популярен среди туристов. Конечно, удобно, когда не нужно ждать водителя, они приходят вовремя и держат столик с именем клиента. После оплаты услуги на сайте вы получаете документы на автомобиль и место встречи на почту. Кстати, при оформлении заказа вы можете выбрать тип автомобиля, его модель и вместимость.

Если вы собираетесь путешествовать с маленькими детьми, необходимо упомянуть о детских креслах (и их количестве). Еще одним преимуществом услуги является ее фиксированная цена – вы платите фиксированную сумму и вам не нужно доплачивать. В Риме есть несколько аэропортов, где вас могут встретить: «Международный аэропорт Рим — Чампино» (код IATA CIA), «Леонардо да Винчи» (FCO). Вам нужно указать в заявке кодовое слово, и ваш личный водитель узнает место встречи. Поскольку сервис ориентирован на русскоязычную аудиторию, организация предоставляет российским туристам водителей, владеющих русским языком. Они молчаливы и не надоедают лишними разговорами, но могут ответить на вопросы о городе, достопримечательностях, горожанах, интересных местах и ​​так далее. Услуги компании недорогие, кроме автомобилей эконом и бизнес класса, есть возможность заказать микроавтобус до восьми человек. Забронировать автомобиль можно онлайн в транспортной компании.

Источник: https://transferairport24.com/rome-fiumicino-ciampino-to-city