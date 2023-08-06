Всё лето ем и не надоедает. Беру кефир и готовлю вкусные и необычные пирожки

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К приготовлению ленивых пирожков все люди относятся по-разному. Например, взрослое поколение считает, что ленивые пирожки не являются настоящей полноценной выпечкой. Такие пирожки готовят только начинающие или ленивые домохозяйки.

Однако, в ленивых пирожках есть положительные моменты. Не у всех женщин есть время на готовку теста и начинки отдельно. Поэтому приходится прибегать к помощи быстрых рецептов.

Мы расскажем, как приготовить быстрые ленивые пирожки для завтрака.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

  • Кефир — 300 мл;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сахар — ст. л.;
  • Сода — ½ ч.л.;
  • Зелёный лук — пучок;
  • Колбаса — 100 г;
  • Мука — 8 ст.л.;
  • Яйцо — шт.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахарный песок и соду, взбиваем венчиком до однородности. Шинкуем зеленый лук, добавляем в кефир.

Нарезаем маленьким кубиком колбасу, выкладываем в кефир. Высыпаем муку в смесь из кефира, колбасы и лука, замешиваем густое тесто.

Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороду выливаем 80 мл растительного масла, разогреваем. При помощи кондитерского мешка формируем на поверхности сковороды небольшие оладьи.

Всё лето ем и не надоедает. Беру кефир и готовлю вкусные и необычные пирожки

Обжариваем пирожки с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Всё лето ем и не надоедает. Беру кефир и готовлю вкусные и необычные пирожки

Чтобы не было на пирожках лишнего масла, выкладываем их на бумажное полотенце.

Всё лето ем и не надоедает. Беру кефир и готовлю вкусные и необычные пирожки

Получаются нежные и мягкие ленивые пирожки на завтрак.

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