Всё лето ем и не надоедает. Беру кефир и готовлю вкусные и необычные пирожки

К приготовлению ленивых пирожков все люди относятся по-разному. Например, взрослое поколение считает, что ленивые пирожки не являются настоящей полноценной выпечкой. Такие пирожки готовят только начинающие или ленивые домохозяйки.
Однако, в ленивых пирожках есть положительные моменты. Не у всех женщин есть время на готовку теста и начинки отдельно. Поэтому приходится прибегать к помощи быстрых рецептов.
Мы расскажем, как приготовить быстрые ленивые пирожки для завтрака.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- Кефир — 300 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — ст. л.;
- Сода — ½ ч.л.;
- Зелёный лук — пучок;
- Колбаса — 100 г;
- Мука — 8 ст.л.;
- Яйцо — шт.
Приготовление ленивых пирожков:
В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахарный песок и соду, взбиваем венчиком до однородности. Шинкуем зеленый лук, добавляем в кефир.
Нарезаем маленьким кубиком колбасу, выкладываем в кефир. Высыпаем муку в смесь из кефира, колбасы и лука, замешиваем густое тесто.
Выкладываем тесто в кондитерский мешок. В сковороду выливаем 80 мл растительного масла, разогреваем. При помощи кондитерского мешка формируем на поверхности сковороды небольшие оладьи.
Обжариваем пирожки с обеих сторон на среднем огне до золотистого цвета.
Чтобы не было на пирожках лишнего масла, выкладываем их на бумажное полотенце.
Получаются нежные и мягкие ленивые пирожки на завтрак.