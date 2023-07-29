Всё лето готовлю вместо жареной картошки. Кабачки вкуснее мяса: не поверила, пока не приготовила сама

Во всем мире сейчас активно продвигается тенденция простых блюд. Чем проще приготовление определенной закуски, тем лучше. Люди перестали заострять внимание на дорогих и сложных блюдах. Вероятно, по причине времени, которое должно уйти на готовку сложных блюд.

Можно сделать вкусное, при этом мгновенное яство. Для этого необязательно покупать множество ингредиентов. Получится приготовить сытный ужин даже из простых кабачков.

Для приготовления жареных кабачков, например, нужна всего пара продуктов. Подробнее расскажем о том, как готовить жареные кабачки.

Ингредиенты для жареных кабачков:

кабачки — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

крахмал — ст. л.;

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

чеснок — зубчик;

укроп — 20 г.

Приготовление жареных кабачков:

Избавляем кабачки от плодоножек, очищаем от кожуры. Если кабачки молодые, то кожуру снимать необязательно. Нарезаем кабачки на небольшие брусочки, также можно нарезать кружочками.

Соединяем крахмал с мукой, посыпаем кабачковые брусочки.

Разбиваем яйцо в кабачковую смесь, перемешиваем. Добавляем соль в кабачковую массу, снова смешиваем компоненты.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность брусочки кабачков. На умеренном огне обжариваем кабачки в кляре до золотистой корочки со всех сторон.

Обжаренные кабачки кладем на бумажные полотенца. Даем время, чтобы с кабачков стек жир.

В миску к кабачкам измельчаем на мелкой терке зубчик чеснока. Шинкуем укроп, добавляем к кабачкам, перемешиваем.

Эти жареные кабачки в кляре заменяют жареную картошку. Блюдо способно стать как основным, так и гарниром к мясу.