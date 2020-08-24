Всё о стеклянных фартуках для кухни

Хотя скинали для кухонной комнаты уже крепко вошли в обиход большинства кухонь, для большинства фартук для кухни — также загадка. Какие особенности этого элемента дизайна интерьера и на что необходимо обратить внимание при подборе скинали для кухонной комнаты?

Основной материал, который применяется во время изготовления — это особое каленое стекло. Его плюсы — большая прочность и безопасность: разбившись, оно рассыплется на много мелких осколков, о которые как правило невозможно порезаться. Компания Интер Гласс занимается Фартуками из стекла уже не один год, переходите на сайт и заказывайте!

Обычное стекло может быть вариантом материала во время изготовления скинали для кухонной комнаты. Правда, есть и собственные недостатки. К примеру, его не следует ставить у плиты из-за подверженности стекла трескаться при температурных перепадах.

Плохой материал для скинали — акриловое стекло. Лёгкость, с которой оно царапается и тускнеет и неудобства, которые связаны с очищением этой поверхности, заставили многие дизайнеры отказаться от данного материала.

Профессионалы по изготовлению скинали для кухонной комнаты любят работать со стеклом Optiwhite. В отличии от простого, оно абсолютно прозрачное и не даёт зеленоватого оттенка. Разумеется, например если нанесённое на фартук для кухни изображение — это дно моря или натюрморт, такой невидимый момент можно выгодно обставить, но во многих случаях оттенок зеленого может исказить изображение. Нужно учитывать, что подобное стекло обойдется намного дороже и увеличит стоимость заказа примерно на треть.

Довольно демократичный по стоимости вариант — пропускающий свет фартук для кухни. Он довольно невиден, но прекрасно справится с защитой стены от жира, влаги и прочих влияний. Можно подобрать полированную или матированную поверхность — здесь всё зависит от желаний заказчика. Неповторимый акцент может добавить нанесённый узор или обработка пескоструйкой.

Одноцветные скинали — это возможность прибавить в единую палитру цветов кухни светлое пятно, которое может по радикальному поменять все впечатление от интерьера. Оттенок — почти что любой, если хочет клиент. Подобное покрытие производится довольно просто: краска наносится изнутри скинали, а потом проходит термообработку.

Очень распространенный, но и, в большинстве случаев, очень дорогой вариант — кухонный фартук с нанесённым рисунком. Очень долговечный вариант скинали — уф печать, стойкая к действию солнца и температуры до 120 градусов. Не лучше подбирать плёночный рисунок — он быстро выцветает, а очень близко от плиты как правило покроется пузырьками.