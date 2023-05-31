Всё про Чебуреки: советы повара. Как сделать лучшее тесто с пузырьками

Одним из самых распространенных видов мясных пирогов в нашей стране является чебурек. Если спросить иностранцев о том, что такое чебурек, вряд ли кто-то сможет ответить. Этот вид выпечки — явление весьма локальное. Чебуреки появились в крымскотатарской кухне, вскоре смогли завоевать внимание жителей всей страны.

Сейчас трудно найти вокзалы, где бы не было специальных кафе с чебуреками. В 1990 годы этот вид выпечки считался национальным фаст фудом.

Однако, вместо того, чтобы есть чебуреки с вокзала, советуем приготовить их самостоятельно.

Ингредиенты для чебуреков:

кипяток — 250 мл;

соль — ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

мука — 500 г;

фарш — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

вода — 50 мл.

Приготовление чебуреков:

В миске с кипятком нужно растворить соль, а затем смешать воду с растительным маслом. В жидкость высыпаем муку, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Оставляем тесто в целлофане на 10 минут. В это время измельчаем в мясорубке репчатый лук, смешиваем с фаршем и специями по вкусу. В начинку выливаем воду, перемешиваем.

Делим ком теста на две равные части, а затем разделяем каждый на 5 колобков. Раскатываем колобки в большие тонкие круглые пласты.

На половину каждого пласта нужно выложить мясную начинку, второй половиной накрыть фарш и запечатать пальцами, смоченными в воде. Лишние края теста желательно обрезать ножом.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем на среднем огне чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки.

Верхушку чебуреков можно тоже полить маслом.

Получаются ароматные чебуреки с золотистой хрустящей корочкой и характерными пузырьками. В качестве специй для начинки можно использовать кинзу, паприку и черный молотый перец.