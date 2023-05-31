Всё про Чебуреки: советы повара. Как сделать лучшее тесто с пузырьками

Одним из самых распространенных видов мясных пирогов в нашей стране является чебурек. Если спросить иностранцев о том, что такое чебурек, вряд ли кто-то сможет ответить. Этот вид выпечки — явление весьма локальное. Чебуреки появились в крымскотатарской кухне, вскоре смогли завоевать внимание жителей всей страны.
Сейчас трудно найти вокзалы, где бы не было специальных кафе с чебуреками. В 1990 годы этот вид выпечки считался национальным фаст фудом.
Однако, вместо того, чтобы есть чебуреки с вокзала, советуем приготовить их самостоятельно.
Ингредиенты для чебуреков:
- кипяток — 250 мл;
- соль — ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- мука — 500 г;
- фарш — 400 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- вода — 50 мл.
Приготовление чебуреков:
В миске с кипятком нужно растворить соль, а затем смешать воду с растительным маслом. В жидкость высыпаем муку, замешиваем эластичное и не липкое тесто.
Оставляем тесто в целлофане на 10 минут. В это время измельчаем в мясорубке репчатый лук, смешиваем с фаршем и специями по вкусу. В начинку выливаем воду, перемешиваем.
Делим ком теста на две равные части, а затем разделяем каждый на 5 колобков. Раскатываем колобки в большие тонкие круглые пласты.
На половину каждого пласта нужно выложить мясную начинку, второй половиной накрыть фарш и запечатать пальцами, смоченными в воде. Лишние края теста желательно обрезать ножом.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем на среднем огне чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки.
Верхушку чебуреков можно тоже полить маслом.
Получаются ароматные чебуреки с золотистой хрустящей корочкой и характерными пузырьками. В качестве специй для начинки можно использовать кинзу, паприку и черный молотый перец.