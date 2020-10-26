Второй корпус пансионата «Изумруд» на этой неделе примет больных с COVID-19

Обустройство второго корпуса пансионата «Изумруд» закончат на этой неделе. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов. Город получит дополнительно 100 коек для заражённых коронавирусной инфекцией.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, исполняющий обязанности директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «К среде закончат монтажные работы. Всё будет проведено и соответственно будем делать подключение».

Глава города в свою очередь заметил, что на сегодняшний день остановить рост заболеваний коронавирусом сложно. Власти в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Пока по статистике рост у нас продолжается третью неделю и пока у нас не получается остановить рост. Распространение идёт. Очень важно плотное наблюдение за теми, кто дома остался. Ну и соблюдение в городе всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. То, чем Алексей Викторович [Краснокутский – прим. ред.] с коллегами по силовому блоку должны заниматься».