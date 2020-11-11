Второй корпус пансионата «Изумруд» превратят в обсерватор

Второй корпус пансионата «Изумруд» планируют использовать как обсерватор. Об этом шла речь на заседании оперштаба в Правительстве Севастополе 11 ноября.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что технические решения во второй части пансионата уже сделаны, проведено отопление, установлены кровати. Всего там хотят сделать 240 мест. До конца этой недели глава города распорядился оборудовать помещения всем необходимым для обсерватора и укомплектовать штат.

Первый корпус «Изумруда» остаётся в распоряжении 9-й городской больницы – там размещают пациентов с COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме.