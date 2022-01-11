Второй оптово-распределительный центр могут построить в Севастополе

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Власти Севастополя рассматривают возможность строительства второго оптово-распределительного центра (ОРЦ). Об этом сообщила заместитель губернатора Мария Литовко изданию ТАСС. По мнению чиновника, это позволит сдерживать цены на продукты, которые в Крыму и Севастополе на порядок выше, чем в других регионах. «Вопрос рассматривается. Более того, уже два инвестора хотят ОРЦ построить, и мы с каждым из них отрабатываем. Сейчас пока подбирается площадка. Вопрос – в техприсоединениях и маркетинговых составляющих самого инвестора», – рассказала Литовко. Также она напомнила, что в городе уже началось строительство одного ОРЦ. Поэтому сейчас нужно оценить необходимость второго такого объекта. Для этого инвестор проведёт маркетинговое исследование. Напомним, о строительстве ОРЦ впервые стало известно в 2017 году. С этого времени менялись сроки и место планируемого объекта. Наконец, в ноябре прошлого года было принято решение строить его в Инкермане. По заявлениям властей, ОРЦ будет готов к концу 2022 года. Подрядчиком выступает ООО «УК Совфрахт», цена объекта – 14 млрд рублей.