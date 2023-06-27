Вы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтраку

Фокачча – вкусная альтернативная обычному дрожжевому хлебу. Это не просто вкусная итальянская сдоба, это кулинарный шедевр на скорую руку.

В Италии очень популярна фокачча – рыхлый лепешок из дрожжевого теста с разнообразными начинками: помидорами, ароматными травами и оливковым маслом.

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Ее подают к громким застолиям, или к обеду или ужину. Необычайно вкусный итальянский хлеб покорил уже не одного туриста.

Рецепт итальянской фокаччи

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты на форму 36х27 см:

– 600 граммов муки

– 10 граммов сухих дрожжей

– 10 граммов соли

– 10 граммов сахара

– 20 граммов оливкового масла

– 450 граммов теплой (около 40 градусов) воды.

Для начинки:

– оливки;

– помидоры черри;

– базилик или розмарин;

– чеснок;

– оливковое масло;

– соль;

– сыр.

Приготовление:

Для теста просеиваем муку, добавляем остальные сухие ингредиенты, перемешиваем, добавляем оливковое масло и теплую воду, столовой ложкой замешиваем тесто.

Накрываем пищевой плёнкой и откладываем на 1 час.

️Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем тесто, слегка распределяем по форме, смазываем тесто оливковым маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.

Руки смазываем маслом и пальчиками делаем характерный для фокаччи рельеф, снова накрываем пленкой и еще раз оставляем на 10 минут.

️Рандомно распределяем по тесту начинку, желательно засунуть все поглубже, чтобы не подгорело.

Выпекаем в духовке предварительно разогретой до 240 градусов на нижнем уровне – режим верх низ, около 25 минут, до золотистой корочки сверху.

Готовой фокаччи даем полностью остыть.

Приятного аппетита!

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