Рецепты Вы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтраку По Admin - 27 июня, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Фокачча – вкусная альтернативная обычному дрожжевому хлебу. Это не просто вкусная итальянская сдоба, это кулинарный шедевр на скорую руку. В Италии очень популярна фокачча – рыхлый лепешок из дрожжевого теста с разнообразными начинками: помидорами, ароматными травами и оливковым маслом. Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Ее подают к громким застолиям, или к обеду или ужину. Необычайно вкусный итальянский хлеб покорил уже не одного туриста. Рецепт итальянской фокаччи Время: 2 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты на форму 36х27 см: – 600 граммов муки – 10 граммов сухих дрожжей – 10 граммов соли – 10 граммов сахара – 20 граммов оливкового масла – 450 граммов теплой (около 40 градусов) воды. Для начинки: – оливки; – помидоры черри; – базилик или розмарин; – чеснок; – оливковое масло; – соль; – сыр. Приготовление: Для теста просеиваем муку, добавляем остальные сухие ингредиенты, перемешиваем, добавляем оливковое масло и теплую воду, столовой ложкой замешиваем тесто. Накрываем пищевой плёнкой и откладываем на 1 час. ️Форму смазываем оливковым маслом, выкладываем тесто, слегка распределяем по форме, смазываем тесто оливковым маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Руки смазываем маслом и пальчиками делаем характерный для фокаччи рельеф, снова накрываем пленкой и еще раз оставляем на 10 минут. ️Рандомно распределяем по тесту начинку, желательно засунуть все поглубже, чтобы не подгорело. Выпекаем в духовке предварительно разогретой до 240 градусов на нижнем уровне – режим верх низ, около 25 минут, до золотистой корочки сверху. Готовой фокаччи даем полностью остыть. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить овсянку тирамису, которая удивит каждого за завтраком. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтракТри холодных супа на лето – пальчики оближетеОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материУжин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковью