Вы будете удивлены: почему нельзя морозить фарш

Чтобы в любое время приготовить мясные блюда дома, мы часто замораживаем фарш. Но правильно ли мы это делаем – рассказываем в материале.

Мясо – один из тех продуктов, которые мы употребляем почти каждый день. Чтобы не ходить каждый раз на рынок или в магазин за порцией свежего мяса, часто покупаем его заранее, расформировываем порционно и замораживаем.

Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать

Вы должны помнить, что замораживать можно только свежий, только что приготовленный фарш. Некоторые замораживают его, после приобретения в магазине, но этого лучше не делать, ведь никто не знает реальной даты его производства.

Фарш можно замораживать как чистым, так и с примесями, например луком. Все зависит от ваших пожеланий.

Учтите, что чистый фарш лучше сохраняется.

Популярные способы заморозки фарша

в пакетах;

Сформируйте фарш в шарики по 200 – 300 граммов, выложите на противень, заморозьте, а затем сложите в пакеты.

Если хотите сделать порционную заморозку, разделите ваш пласт палочкой. Тогда, когда вам нужно будет фарш, вы можете достать то количество плиточек, которое вам необходимо.

в формочках;

Также из фарша можно сделать мясные кубики для первых блюд. Для этого возьмите формы для льда, выложите пищевой пленкой, положите в них фарш и поставьте морозильную камеру. Когда кубики за морозятся, извлеките их и переложите в пакет.

в силиконовых формах.

Чтобы они не потеряли свою форму, перед обжариванием фарш нужно погрузить в кипяток.

Сколько хранится фарш в морозилке

Если в фарш совсем не попадает воздух, он может храниться до 4-х месяцев, а если контакт происходит – до 2-х, максимум 3-х месяцев.