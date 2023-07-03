Рецепты Вы будете удивлены: почему нельзя морозить фарш По Admin - 3 июля, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы в любое время приготовить мясные блюда дома, мы часто замораживаем фарш. Но правильно ли мы это делаем – рассказываем в материале. Мясо – один из тех продуктов, которые мы употребляем почти каждый день. Чтобы не ходить каждый раз на рынок или в магазин за порцией свежего мяса, часто покупаем его заранее, расформировываем порционно и замораживаем. Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать Вы должны помнить, что замораживать можно только свежий, только что приготовленный фарш. Некоторые замораживают его, после приобретения в магазине, но этого лучше не делать, ведь никто не знает реальной даты его производства. Фарш можно замораживать как чистым, так и с примесями, например луком. Все зависит от ваших пожеланий. Учтите, что чистый фарш лучше сохраняется. Популярные способы заморозки фарша в пакетах; Сформируйте фарш в шарики по 200 – 300 граммов, выложите на противень, заморозьте, а затем сложите в пакеты. Если хотите сделать порционную заморозку, разделите ваш пласт палочкой. Тогда, когда вам нужно будет фарш, вы можете достать то количество плиточек, которое вам необходимо. в формочках; Также из фарша можно сделать мясные кубики для первых блюд. Для этого возьмите формы для льда, выложите пищевой пленкой, положите в них фарш и поставьте морозильную камеру. Когда кубики за морозятся, извлеките их и переложите в пакет. в силиконовых формах. Чтобы они не потеряли свою форму, перед обжариванием фарш нужно погрузить в кипяток. Сколько хранится фарш в морозилке Если в фарш совсем не попадает воздух, он может храниться до 4-х месяцев, а если контакт происходит – до 2-х, максимум 3-х месяцев. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроПаштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуютТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молока