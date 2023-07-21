Рецепты Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макарон По Admin - 21 июля, 2023 0 55 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда хочется чем-то похрустеть, а обычные картофельные чипсы уже надоели – приготовьте вкусную закуску из жареных макарон. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Жареные макароны во фритюре – простая и интересная закуска как для двух, так и большой компании. Ими можно хрустеть с любимым соусом, или подавать к прохладительным напиткам. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Такая бюджетная закуска станет настоящей звездой праздничного стола. Чипсы из макарон Время: 30 минут Порции: 2 – 4 Ингредиенты: – 200 г макарон бантиков; – 1 ложка крахмала; – 1 ложка муки; – 200 – 300 граммов масла для фритюра. Специи: – 1/2 чайной ложки соли; – 1 – 2 чайные ложки паприки; – 1/2 чайной ложки сухого чеснока; – 1 чайная ложка итальянских трав; Для соуса: – 3 – 4 ложки сметаны; – 2 чайные ложки укропа; – 1 зубчик чеснока; – 1/3 чайной ложки соли; – 1/2 чайной ложки паприки; – 1 чайная ложка французской горчицы. Приготовление: ️Макароны бантики отвариваем до готовности. При желании можно промыть их под холодной водой, чтобы прекратить процесс приготовления. Просушиваем их от воды на бумажном полотенце, охлаждаем и соединяем с крахмалом и мукой. ️Поджариваем макароны во фритюре до золотистости. ️Соединяем поджаренные макароны со специями и хорошо перемешиваем. ️Для соуса соединяем все ингредиенты и подаем вместе с чипсами. Приятного аппетита! Понравился рецепт быстрой закуски? Попробуйте также приготовить нежные куриные голени с соусом дзадзики. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Так необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниПаштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуютДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери