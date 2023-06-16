Рецепты Вы точно этого не знали: можно ли есть сырой кабачок По Admin - 16 июня, 2023 0 55 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вас интересует, можно ли есть сырым такой овощ, как кабачок – у нас есть для вас приятная новость: да, но есть немало оговорок. О них, да о других свойствах сырого овоща, рассказываем дальше в материале. Кабачки – один из любимых овощей украинцев. Его выращивают для приготовления салатов, закусок, вторых блюд и супов, также производят закрутки на зиму. Читайте также День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Если вы решили готовить его в сыром виде, сначала убедитесь, что он не повредит вашему организму. Какая польза сырого кабачка В сырых кабачках содержится множество минеральных компонентов: кальций, железо, фосфор, магний. Также значительно содержание микроэлементов, которые нужны в небольших концентрациях: титан, литий, цинк, молибден. Большое количество жизненно важных витаминов: группы В, каротина или провитамина А, С, РР. Однако не следует увлекаться поеданием сырого кабачка и из-за немалого ряда оговорок. Вредные свойства сырого кабачка Людям, у которых есть аллергия на тыкву, употребление как сырого, так и вареного овоща противопоказано. Также возможны проблемы возникнут у тех, у кого есть язва желудка или 12-перстной кишки, поскольку в составе содержится витамин С. Нежелательно вводить в рацион этот продукт при болезнях почек, поскольку он оказывает мочегонный эффект. Но здесь необходима консультация медиков. Не следует употреблять кабачки на голодный желудок, ведь у него выражен слабительный эффект. Сырой кабачок вреден для детей в возрасте до 5 лет. Он вызывает сбои в работе желудка, при этом возможна изжога, рвота, отрыжка. Рецепт салата из сырого кабачка Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 500 граммов кабачков; – 500 граммов помидоров; – 6 куриных яиц; – 100 граммов свежей зелени; – 5 граммов горчицы; – 200 граммов майонеза или сметаны; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности, 6 – 7 минут. Охлаждаем, очищаем от скорлупы и отделяем белок от желтка. Белки нарезаем кусочками, желтки оставляем. Нарезаем кабачки тонкими колечками, смешиваем с яйцами. Добавляем помидоры и свежую зелень. Яичные желтки тщательно разминаем вилкой. Добавляем горчицу и соль, смешиваем с майонезом и заправляем салатом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Недолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчасРецепт настоящего закарпатского бограчаДля рогаликов или булочек: клубничный джем – рецепт по которому готовили для королевы ЕлизаветыКак приготовить идеальное яйцо пашот так, как из ресторана – рецептЧто можно сделать из лепестков пиона: как заготовить его на зиму – сушим и консервируем