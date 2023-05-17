Рецепты Вы точно мечтали об этом рецепте: как легко сделать халву всего из двух ингредиентов По Admin - 17 мая, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Халва – один из самых популярных вкусностей, с которым каждый из нас знаком еще с детства. Обычно мы покупаем ее в магазине, но сделанное своими руками всегда вкуснее, разве нет? Приготовить халву своими руками – это то, что должна попробовать любая хозяйка. Результат ничем не будет уступать приобретенному в магазине продукту, но позволит и сэкономить, и насладиться плодами собственного мастерства. Читайте также Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Рецепт домашней халвы Время: 15 минут + несколько часов Порций: 8 Ингредиенты: – два стакана кунжута; – половина стакана меда. Приготовление: Кунжут хорошо обжариваем на сухой сковороде. Когда он будет готов – просто смешиваем его с медом. Берем форму, застилаем пергаментом, выливаем массу и оставляем остывать. Халва будет готова уже через несколько часов, особенно она смакует с кофе или чаем. Совет Вкус и вид этой халвы можно усовершенствовать. К примеру, добавив какао, сухофрукты изюм или орехи. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню материПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерТакой светлый праздник: 3 простых и небанальных завтрака, которым точно обрадуется мамаДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков