Вы точно мечтали об этом рецепте: как легко сделать халву всего из двух ингредиентов

Халва – один из самых популярных вкусностей, с которым каждый из нас знаком еще с детства. Обычно мы покупаем ее в магазине, но сделанное своими руками всегда вкуснее, разве нет?

Приготовить халву своими руками – это то, что должна попробовать любая хозяйка. Результат ничем не будет уступать приобретенному в магазине продукту, но позволит и сэкономить, и насладиться плодами собственного мастерства.

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Рецепт домашней халвы

Время: 15 минут + несколько часов

Порций: 8

Ингредиенты:

– два стакана кунжута;

– половина стакана меда.

Приготовление:

Кунжут хорошо обжариваем на сухой сковороде.

Когда он будет готов – просто смешиваем его с медом.

Берем форму, застилаем пергаментом, выливаем массу и оставляем остывать.

Халва будет готова уже через несколько часов, особенно она смакует с кофе или чаем.

Совет

Вкус и вид этой халвы можно усовершенствовать. К примеру, добавив какао, сухофрукты изюм или орехи.